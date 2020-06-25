«Нереально вкусные!»: Антонова поделилась рецептом эклеров «как в СССР»

Если вы помните вкус эклеров из далекого советского прошлого, вы вряд ли захотите попробовать какие-то другие. Актриса Наталия Антонова предложила оживить мечту школьника из СССР и приготовить «те самые» пирожные.

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Ингредиенты:

вода — 250 мл,

мука — 200 г,

яйца — 8 штук (4 — на тесто, 4 — на крем),

молоко – 500 мл,

сахарный песок — 1 стакан,

масло сливочное — 200 г,

соль — щепотка.

Воду (250 мл) смешать со сливочным маслом (100 г), добавить щепотку соли. Поставить на огонь (средний) и довести до кипения. Снять с плиты, всыпать муку (150 г). Вымесить деревянной ложкой до однородной массы. Вновь поставить на горячую плиту, постоянно помешивая поварить минуты две.

Снять с огня, дать немного остудиться, ввести 4 яйца, постоянно помешивая до однородного состояния.

«Если масса не получается, на 30 секунд ставим на маленький огонь и помешивая растворяем яйца», — уточнила Наталия Антонова.

Должно приготовиться тугое мягкое тесто. Далее смочить столовую ложку в воде и выложить по половине ложки теста в рядки на кулинарную бумагу. Отправить противень в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 40 минут.

Крем делается из 4 яичных желтков, 1 стакана сахара, 50 г муки. Взбить все венчиком, добавить молоко (100 мл), перемешать и снова взбить. Остатки молока (400 мл) довести до кипения, затем тоненькой струйкой влить яичную смесь в молоко. Постоянно мешая ложкой, варить крем до густоты около 7 минут. Затем снять его, накрыть пищевой пленкой, остудить, добавить мягкого сливочного масла (100 г) и хорошенько взбить миксером.

Остывшие эклеры наполнить кремом. Делать это можно кулинарным шприцом или, разрезав вдоль, ложкой.

Эклеры посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.