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«Нереально вкусные!»: Антонова поделилась рецептом эклеров «как в СССР»

Эти пирожные станут украшением любого стола.

«Нереально вкусные!»: Антонова поделилась рецептом эклеров «как в СССР»
Наталия Антонова. Фото Global look press.

Если вы помните вкус эклеров из далекого советского прошлого, вы вряд ли захотите попробовать какие-то другие. Актриса Наталия Антонова предложила оживить мечту школьника из СССР и приготовить «те самые» пирожные.

Ингредиенты:

  • вода — 250 мл,
  • мука — 200 г,
  • яйца — 8 штук (4 — на тесто, 4 — на крем),
  • молоко – 500 мл,
  • сахарный песок — 1 стакан,
  • масло сливочное — 200 г,
  • соль — щепотка.

Воду (250 мл) смешать со сливочным маслом (100 г), добавить щепотку соли. Поставить на огонь (средний) и довести до кипения. Снять с плиты, всыпать муку (150 г). Вымесить деревянной ложкой до однородной массы. Вновь поставить на горячую плиту, постоянно помешивая поварить минуты две.

Снять с огня, дать немного остудиться, ввести 4 яйца, постоянно помешивая до однородного состояния.

«Если масса не получается, на 30 секунд ставим на маленький огонь и помешивая растворяем яйца», — уточнила Наталия Антонова.

Должно приготовиться тугое мягкое тесто. Далее смочить столовую ложку в воде и выложить по половине ложки теста в рядки на кулинарную бумагу. Отправить противень в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 40 минут.

Крем делается из 4 яичных желтков, 1 стакана сахара, 50 г муки. Взбить все венчиком, добавить молоко (100 мл), перемешать и снова взбить. Остатки молока (400 мл) довести до кипения, затем тоненькой струйкой влить яичную смесь в молоко. Постоянно мешая ложкой, варить крем до густоты около 7 минут. Затем снять его, накрыть пищевой пленкой, остудить, добавить мягкого сливочного масла (100 г) и хорошенько взбить миксером.

Остывшие эклеры наполнить кремом. Делать это можно кулинарным шприцом или, разрезав вдоль, ложкой.

Эклеры посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

«Приготовила, семья в восторге!», «Нереально вкусные! Как в СССР», «Это вкуснейшая вкуснота», — прокомментировали рецепт Антоновой фолловеры.

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