Кюкю по-бакински и другие простые, но изысканные рецепты для жаркого лета

В жару на завтрак хочется чего-то легкого, но в то же время сытного

Глазунья в авокадо

Неплохой рецепт для тех, кто совсем не умеет готовить, но очень хочет впечатлить свою вторую половинку.

НАДО (на 2 порции): 1 спелое авокадо · 2 яйца · половинка лимона · соль-перец · веточка петрушки для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Духовку разогреваем до 180 °С.

2. Вымытое авокадо аккуратно разделяем на половинки, удаляем косточку, немного углубляем выемку ложкой, чтобы туда поместилось яйцо. Сбрызгиваем лимонным соком.

3. Если половинки неровно стоят на столе, формируем подставки из скомканной фольги. Разбиваем в выемки по яйцу, чуть солим и перчим.

4. Запекаем в духовке около 10 минут.

5. Подаем, украсив листиком петрушки.

Кюкю по-бакински

Однажды утром вы осознаете, что совершенно не понимаете, какой завтрак приготовить. Все уже было, было… Вспомните тогда про кюкю — это традиционный азербайджанский омлет, в который кладут непривычно много самой разной зелени.

НАДО (на 2 порции): 4 яйца · по маленькому пучку петрушки, укропа и кинзы · несколько стеблей зеленого лука · большой пучок шпината · соль-перец · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Зелень моем, сушим бумажным полотенцем, мелко шинкуем.

2. Яйца взбиваем вилкой, солим-перчим, смешиваем с зеленью.

3. Разогреваем сковороду, добавляем масло.

4. Смесь выливаем в сковороду, убавляем огонь и накрываем крышкой, жарим до готовности.

5. Подаем с греческим йогуртом или сметаной.

Быстрый киш с брокколи и сыром*

Этот пирог для бодрого утра очень даже подходит. Готовится он быстро, а еще быстрее его можно разогреть, если приготовить с вечера. Весь секрет в готовом тесте фило — сейчас оно очень популярно и есть во всех хороших супермаркетах. Фило — это слоеное тесто в один тончайший слой.

НАДО (на 8 порций): среднего размера брокколи · маленький цукини или кабачок · 6 яиц · 100 г любого полутвердого сыра · пучок зеленого лука · соль-перец · чуть-чуть вяленых томатов · растительное масло для смазывания теста и формы.

ГОТОВИМ:

1. Цукини натираем на крупной терке. Отжимать не надо. Брокколи начинаем тереть с жесткого стебля — он тоже полезный и вкусный.

2. Шинкуем лук.

3. Бьем в эту массу 6 яиц. Солим, перчим.

4. Трем сыр, все перемешиваем.

5. Форму смазываем маслом и застилаем тестом фило, оставляя его свисать по сторонам формы. Достаточно 3 — 5 слоев. Слои небрежно смазываем растительным маслом там-сям (смазывать слой целиком не надо).

6. На один из средних слоев в нескольких местах капаем пропущенными через блендер вялеными томатами — для пущей пикантности.

7. Выкладываем смесь, сверху можно потереть еще немного сыра и накапать вяленых томатов.

8. Формируем бортики, несколько грубо сминая свисающие части фило, смазываем маслом.

9. Выпекаем 35 — 40 мин. при температуре 190 °С.

*Рецепт Джейми Оливера.