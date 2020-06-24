Юдашкина поделилась рецептом салатной заправки к французскому тосту с томленой клубникой

Супруга модельера Валентина Юдашкина, Марина, в Instagram поделилась рецептом салатной заправки. Как она заверила, она как нельзя лучше подойдет к французским тостам с томленой клубникой.

«Рецепт салатной заправки: одна столовая ложка дижонской горчицы, одна столовая ложка соевого соуса, оливковое масло, одна столовая ложка лимонного сока, соль по вкусу. Все предварительно перемешать и затем залить салат, масло, прокрученное в блендере с вялеными томатами. Приятного аппетита! Всех с праздником!» Марина Юдашкина

В комментариях пользователи поблагодарили Марину Юдашкину за оригинальный рецепт. «Вдохновляюсь вами! Какая вы молодец! Очень все красиво, и я представляю, как это все вкусно!»

Кроме того, пользователи поинтересовались, как здоровье у ее супруга. «Мариночка, доброе утро вам. Почаще хотим видеть вашего мужа рядом с вами. Он — достояние нашей России. Мы будем знать, что с ним все в порядке. Мы его очень ценим!» — написали комментаторы.

Напомним, что Марина Юдашкина трудится топ-менеджером в Доме моды своего супруга. В 1990 году от брака с модельером у нее родилась дочь Галина. Девушка работает профессиональным фотографом. Кроме того, она помогает родителям в Доме моды.