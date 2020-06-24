Просто и универсально: Высоцкая дала пошаговый рецепт французской запеканки с кабачками

Овощи можно менять на свое усмотрение.

Юлия Высоцкая на своем сайте «Едим дома» поделилась пошаговым рецептом клафути с кабачками. Это французское блюдо она сравнила с окрошкой, которую хозяйки готовят по-разному, заменяя ингредиенты. Тут точно так же, вместо кабачков можно класть тыкву, цуккини либо болгарский перец.

Юлия взяла 350 мл молока, 3 яйца, добавила 125 г муки, ½ чайной ложки паприки, все взбила. Получилось тесто примерно как для блинов.

Телеведущая смазала форму оливковым маслом без запаха. Разложила заранее обжаренные дольки кабачков, добавила немного свежей мяты, посолила, поперчила. Залила сверху тестом, разбросала по нему кусочки козьего сыра (около 100 г), сверху натерла твердый сыр (грюйер, пармезан либо чеддер).

Высоцкая запекла блюдо в духовке на 180 градусах, запеканка была готова через 20 минут.