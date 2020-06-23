«Как делала моя бабушка»: Лолита поделилась рецептом соленых огурцов

Известная певица Лолита Милявская продолжает самоизоляцию. Знаменитость уже начала делать домашние заготовки на зиму и вслед за рецептом ароматного вкусного клубничного варенья поделилась секретами приготовления соленых огурцов и помидоров.

«Я пообещала подписчикам, что обязательно покажу рецепт засолки огурцов и помидоров, как делала моя бабушка», — сказала Милявская и откусила прошлогодний соленый огурчик из банки: «Слышите? Хрустит!».

Звезда сняла почти десятиминутное видео, в котором пошагово рассказала, как нужно солить овощи, чтобы они остались хрустящими, а рассол – прозрачным.

«На 3-х литровую банку огурцов или помидоров, берем по одной головке чеснока, 1 красный или зеленый острый перец. Листья хрена и обязательно корень. Веточку вишни с листочками и веточку (или только листья) смородины. Укроп с семенами», — перечислила певица необходимые ингредиенты.

При этом звезда по-настоящему удивила, сообщив, что в рецепте ее бабушки полностью отсутствует сахар, уксус, лимонная кислота. Многие подписчики переспросили Лолиту в комментариях, как же так. На что она категорично заметила, что совсем ничего из этих добавок не кладет. Кроме того, певица предпочитает закрывать банки обычными пластиковыми крышками.