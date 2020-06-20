«Французский простой рецепт»: Высоцкая поделилась секретами приготовления тарта с ревенем

Известная телеведущая, актриса, супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая регулярно делится с подписчиками рецептами вкуснейших блюд. Она многие годы ведет свое кулинарное телешоу, а также YouTube-канал, где размещает видео о том, как хлопочет на своей кухне в проекте «Сладкоесоленое». В очередном выпуске Высоцкая рассказала подписчикам, как готовить тарт с ревенем и ореховым кремом.

«Ревень очень вкусный. Я его впервые попробовала в своей во Франций, и как раз тарт, который буду готовить, — это именно французский очень простой рецепт» — объяснила звезда.

Высоцкая поделилась секретами приготовления вкусного пирога. Например, она напомнила, что со стеблей ревеня нужно не забыть снять волокнистую пленку. А также обратила внимание на тонкости в замешивании песочного теста.

«Чем меньше жидкости в наше тесто мы добавим, тем оно будет вкуснее. И тем оно будет более хрустящее. И главным во вкусе этого теста будет сливочное масло. Этим и отличается хорошее песочное тесто» — подчеркнула

Высоцкая обратила внимание хозяек на то, что выбирать для приготовления тарта нужно только качественное сливочное масло – и в песочном тесте, и для замешивания крема оно играет чуть ли не главную роль.

Для сочности телеведущая предлагает сделать больше начинки. А чтобы ревень получился некислым, советует присыпать сверху сахарной пудрой. Кстати, лучше подавать его теплым – от этого пирог будет только вкуснее, отметила телеведущая.