Ольга Кабо поделилась рецептом куриного гуляша с грибами

Актриса Ольга Кабо поделилась несколькими своими рецептами. 52-летняя актриса призналась журналистам, что во время самоизоляции провела много времени в загородном доме с семьей, а творческую энергию реализовывала на кухне. Некоторые идеи ей подсказывала сама природа, например, женщина открыла для себя салат из крапивы.
А вот еще один рецепт от звезды: куриный гуляш с грибами.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе,
- 100 г шампиньонов,
- одна луковица и одна морковка,
- 70 г сметаны (10%),
- 1 столовая ложка муки,
- 4 лавровых листа,
- соль и перец по вкусу.
Филе следует промыть и нарезать тонкими кусочками. Грибы также промыть, почистить и порезать на мелкие дольки. Почищенные луковицу и морковь тоже нарезаем мелко. Далее необходимо пассеровать овощи на слабом огне 5 минут. Потом добавляем к ним кусочки мяса, перемешиваем и тушим, помешивая, на слабом огне еще 10 минут.
Затем продолжаем тушить, добавляя остальные ингредиенты по очереди. Положили грибы — тушим 3 минуты, доливаем стакан воды (можно куриный или овощной бульон) — еще 3 минуты. Солим, перчим — и еще 15–20 минут, периодически помешивая. В это время смешиваем сметану с мукой, чтобы не было комочков. Потом эту массу выливаем на сковороду, добавляем лавровый лист и тушим финальные 10 минут, пишет портал «7 дней». Приятного аппетита!