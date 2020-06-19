Ольга Кабо поделилась рецептом куриного гуляша с грибами

Во время самоизоляции актриса много дней провела на кухне и «прокачала» свой навык готовки.

Актриса Ольга Кабо поделилась несколькими своими рецептами. 52-летняя актриса призналась журналистам, что во время самоизоляции провела много времени в загородном доме с семьей, а творческую энергию реализовывала на кухне. Некоторые идеи ей подсказывала сама природа, например, женщина открыла для себя салат из крапивы.

А вот еще один рецепт от звезды: куриный гуляш с грибами.

Ингредиенты: 500 г куриного филе,

100 г шампиньонов,

одна луковица и одна морковка,

70 г сметаны (10%),

1 столовая ложка муки,

4 лавровых листа,

соль и перец по вкусу.

Филе следует промыть и нарезать тонкими кусочками. Грибы также промыть, почистить и порезать на мелкие дольки. Почищенные луковицу и морковь тоже нарезаем мелко. Далее необходимо пассеровать овощи на слабом огне 5 минут. Потом добавляем к ним кусочки мяса, перемешиваем и тушим, помешивая, на слабом огне еще 10 минут.

Затем продолжаем тушить, добавляя остальные ингредиенты по очереди. Положили грибы — тушим 3 минуты, доливаем стакан воды (можно куриный или овощной бульон) — еще 3 минуты. Солим, перчим — и еще 15–20 минут, периодически помешивая. В это время смешиваем сметану с мукой, чтобы не было комочков. Потом эту массу выливаем на сковороду, добавляем лавровый лист и тушим финальные 10 минут, пишет портал «7 дней». Приятного аппетита!