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«Вкусная и совсем несладкая»: Антонова дала рецепт нежной ореховой коврижки

Актриса использовала для нее клубнику, но можно и другую ягоду.

«Вкусная и совсем несладкая»: Антонова дала рецепт нежной ореховой коврижки
Наталия Антонова. Фото Global look press.

Актриса Наталия Антонова обнародовала рецепт легкой ореховой коврижки с клубникой.

«Я называю ее «детская коврижка», вкусная и совсем несладкая», — утверждает звезда.

Ингредиенты:

  • мука – 200 граммов;
  • сахарный песок – 200 граммов;
  • кефир – 200 граммов;
  • крупа манная – 200 граммов;
  • масло сливочное – 70 граммов;
  • молотое ядро грецкого ореха – 70 граммов;
  • соль – щепотка;
  • яйца куриные – 2 штуки;
  • любые ягоды.

Соду погасить уксусом, смешать все ингредиенты. Выложить в противень, сверху сделать слой из ягод (Антонова использовала клубнику) и отправить в духовку на 40 минут, включив на 180 градусов.

Сделать смесь из стакана молока, 2 столовых ложек сахара, 1 столовой ложки какао, поставить на плиту, довести до кипения. Готовую коврижку залить этим горячим сладким молоком, а как только остынет, подавать к столу.

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