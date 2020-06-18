«Вкусная и совсем несладкая»: Антонова дала рецепт нежной ореховой коврижки

Актриса использовала для нее клубнику, но можно и другую ягоду.

Актриса Наталия Антонова обнародовала рецепт легкой ореховой коврижки с клубникой.

«Я называю ее «детская коврижка», вкусная и совсем несладкая», — утверждает звезда.

Ингредиенты:

мука – 200 граммов;

сахарный песок – 200 граммов;

кефир – 200 граммов;

крупа манная – 200 граммов;

масло сливочное – 70 граммов;

молотое ядро грецкого ореха – 70 граммов;

соль – щепотка;

яйца куриные – 2 штуки;

любые ягоды.

Соду погасить уксусом, смешать все ингредиенты. Выложить в противень, сверху сделать слой из ягод (Антонова использовала клубнику) и отправить в духовку на 40 минут, включив на 180 градусов.

Сделать смесь из стакана молока, 2 столовых ложек сахара, 1 столовой ложки какао, поставить на плиту, довести до кипения. Готовую коврижку залить этим горячим сладким молоком, а как только остынет, подавать к столу.