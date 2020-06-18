«Вкусная и совсем несладкая»: Антонова дала рецепт нежной ореховой коврижки

Актриса Наталия Антонова обнародовала рецепт легкой ореховой коврижки с клубникой.
«Я называю ее «детская коврижка», вкусная и совсем несладкая», — утверждает звезда.
Ингредиенты:
- мука – 200 граммов;
- сахарный песок – 200 граммов;
- кефир – 200 граммов;
- крупа манная – 200 граммов;
- масло сливочное – 70 граммов;
- молотое ядро грецкого ореха – 70 граммов;
- соль – щепотка;
- яйца куриные – 2 штуки;
- любые ягоды.
Соду погасить уксусом, смешать все ингредиенты. Выложить в противень, сверху сделать слой из ягод (Антонова использовала клубнику) и отправить в духовку на 40 минут, включив на 180 градусов.
Сделать смесь из стакана молока, 2 столовых ложек сахара, 1 столовой ложки какао, поставить на плиту, довести до кипения. Готовую коврижку залить этим горячим сладким молоком, а как только остынет, подавать к столу.