«Обед для Валентина»: Юдашкина похвасталась рецептом приготовления курицы с оливками и лимоном

Супруга модельера Валентина Юдашкина, Марина, в Instagram поделилась рецептом приготовления курицы. «Обед для Валентина», — заявила она.
«Я хочу с вами поделиться новым рецептом приготовления курицы. Сначала вы ее солите и перчите, обмакивайте в муке, обжаривайте. Затем вы ее вынимаете. Наливаете в ту же сковородку бульон. Потом наливаете ¼ стакана вина. После этого вы кладете лук и чеснок. Потом кладете обратно курицу и картошку. После этого, когда минут десять все это поварилось, вы кладете оливки. И сверху все это накрываете лимонами. И после этого варите еще все это десять минут под крышкой».
Отметим, что Марина Юдашкина — прекрасная хозяйка. Она уже не раз делилась со своими подписчиками великолепными рецептами блюд, которыми радует своего супруга.
Валентин Юдашкин, как известно, близкий друг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Много лет она носила балахоны, которые он специально шил для ее выступлений на сцене. Правда, в последние годы стиль певицы изменился. Впрочем, с Юдашкиным и его семьей исполнительница по-прежнему в прекрасных отношениях.