«Испекла – пальчики оближешь»: Высоцкая дала рецепт пирога на основе воздушной меренги

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками рецептом очень нежного и невероятно красивого пирога на основе коржей из меренги.

Итак, актриса предлагает взять 6 яиц, отделить от них желтки, оставив белки. Также понадобятся 240 граммов мелкого сахара, ваниль, 1 чайная ложка крахмала, 2 чайные ложки яблочного уксуса.

Яичные белки взбить, влить уксус. Сахар соединить с крахмалом и ванилью, добавить по паре ложек во взбивающиеся белки. «Бить долго, минут 10 на самой большой мощности блендера», — уточнила Высоцкая.

Духовку включить на режим «горячий воздух», нагреть до 120 градусов. Корж выпечь до готовности, потом плиту выключить и оставить в ней меренгу доходить еще на час. Затем ее можно смазать мороженым, взбитыми сливками, любым другим кремом или вареной сгущенкой.

Юлия приготовила крем из сливочного сыра, ванили, пудры, взбив ингредиенты. Добавила взбитых сливок и украсила ягодами.

Любопытно, что в комментариях блога вскоре после публикации поста стали появляться отзывы о пироге. Люди решили тут же опробовать рецепт в деле. «Испекла – пальчики оближешь», «Это действительно вкусно», — откликнулись фолловеры.