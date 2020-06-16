«Мгновенное лакомство»: Светлана Антонова дала рецепт простейшего «Венского пирога»

На начинку можно использовать любое варенье или джем.

Светлана Антонова в личном блоге дала рецепт очень простого «Венского пирога», который как готовится, так и съедается в считанные минуты.

«Мгновенное лакомство», — утверждает звезда.

На начинку можно использовать абсолютно любое варенье, вареную сгущенку или джем. Актриса смешала смородиновое варенье и тушеный ревень с сахаром (400 гр.).

Ингредиенты для теста: яйцо — 2 шт, сахар — 100 г, сливочное масло — 220 г, мука — 320 г, ванилин — щепотка, разрыхлитель — 1 пакетик.

Мягкое масло растереть с мукой (не взбивать, а именно растереть), затем добавить растертые яйца с сахаром и ванилином, разрыхлитель.

Треть убрать в морозилку, остальную часть укрыть пленкой и отправить в холодильник на 30 мин. Через полчаса раскатать его по противню, обмазать начинкой. Сверху натереть тесто из морозильника. Запечь в духовке.