Тесто – на раз, два и готово: Анита Цой поделилась очень простым рецептом шарлотки

Анита Цой предложила своим подписчикам приготовить очень простую шарлотку с яблоками. На тесто для пирога идут фактически всего три ингредиента (яйца, сахар, мука), правда солью, маслом и содой приправить все-таки придется.

Итак, для начала нужно взбить в миксере три яйца, добавить один стакан сахара, чуть позже – стакан муки, затем столовую ложку растительного масла, щепотку пищевой соды. Консистенция теста должна быть воздушной и одновременно упругой, без комочков.

Кислые тугие яблоки порезать на дольки. В форму уложить пекарскую бумагу, разложить яблоки, залить их тестом. Поставить в духовку на 40 минут, нагрев до 180 градусов.