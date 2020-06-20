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Яблочный суп с луком и карри и другие интересные летние рецепты

Ну что мы все окрошку и окрошку? Лето же!

Яблочный суп с луком и карри и другие интересные летние рецепты
Необычные летние супы. Фото: Shutterstock

Клубнично-виноградный суп

Клубнично-виноградный суп. Фото
Клубнично-виноградный суп. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 4 стакана отборной клубники · 1 стакан натурального йогурта без добавок · полстакана белого винограда · треть стакана сахара · немного оливкового масла · черный перец · листики мяты.

ГОТОВИМ:

  1. 3 стакана клубники, виноград, йогурт и сахар превращаем в пюре при помощи блендера и убираем в холодильник на 2 часа.
  2. Оставшуюся клубнику красиво режем ломтиками.
  3. Достаем из холодильника пюре, раскладываем по тарелкам, сбрызгиваем оливковым маслом, слегка перчим и кладем в серединку ломтики клубники. Украшаем мятой.

Суп из дыни

Суп из дыни. Фото
Суп из дыни. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 1 мускатная дыня · 2 стакана апельсинового сока · 1 лайм · 0,5 ч. ложки корицы · веточки мяты.

ГОТОВИМ:

  1. Дыню чистим, режем на кусочки.
  2. Вливаем стакан апельсинового сока и пробиваем блендером.
  3. Добавляем сок лайма, корицу и оставшийся стакан сока, перемешиваем.
  4. Охлаждаем в холодильнике 1 — 2 часа. Подаем, украсив листиком мяты и кусочком свежей дыни. При желании можно подать ломтик хамона или пармской ветчины.

Яблочный суп с луком и карри

Яблочный суп с луком и карри. Фото
Яблочный суп с луком и карри. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): Для пюре: 800 г яблок · 2 белых луковицы · половинка лимона · 2 ст. ложки растительного масла · соль · 1 ч. ложка карри. Для бульона: 1 луковица · 1 морковь, 1 ст. ложка растительного масла · пучок петрушки · 0,5 ч. ложки соли · лавровый листик · 1 л воды. Для мятно-лимонного йогурта: 200 г натурального йогурта · 10 г мяты · половинка лимона · соль-перец.

ГОТОВИМ:

  1. Варим бульон: в сотейнике разогреваем масло, лук и морковь режем крупно и обжариваем до румяности.
  2. Вливаем в сотейник воду, кладем петрушку, соль, лавровый лист, доводим до кипения и варим час на слабом огне.
  3. Пока варится бульон, яблоки чистим, удаляем сердцевину, режем дольками.
  4. В кастрюльке разогреваем масло и обжариваем мелко нашинкованный белый лук до прозрачности.
  5. Отправляем в кастрюльку к луку яблоки, карри и соль, тушим 10 минут.
  6. Бульон процеживаем и вливаем в кастрюльку с яблоками, доводим до кипения и варим полчаса, снимаем с огня.
  7. Цедру и сок половинки лимона вливаем в кастрюлю и пробиваем все блендером. Остужаем, ставим в холодильник на 2 часа.
  8. Делаем мятно-лимонный йогурт: мяту мелко рубим и перемешиваем с йогуртом и цедрой и соком половинки лимона, перчим, солим.
  9. Подаем суп в бульонной чашке, влив в серединку ложку мятно-лимонного йогурта. Украшаем листиком мяты и парой ломтиков сырого яблока.

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