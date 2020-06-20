Яблочный суп с луком и карри и другие интересные летние рецепты

Ну что мы все окрошку и окрошку? Лето же!

Клубнично-виноградный суп

НАДО (на 4 порции): 4 стакана отборной клубники · 1 стакан натурального йогурта без добавок · полстакана белого винограда · треть стакана сахара · немного оливкового масла · черный перец · листики мяты.

ГОТОВИМ:

3 стакана клубники, виноград, йогурт и сахар превращаем в пюре при помощи блендера и убираем в холодильник на 2 часа. Оставшуюся клубнику красиво режем ломтиками. Достаем из холодильника пюре, раскладываем по тарелкам, сбрызгиваем оливковым маслом, слегка перчим и кладем в серединку ломтики клубники. Украшаем мятой.

Суп из дыни

НАДО (на 4 порции): 1 мускатная дыня · 2 стакана апельсинового сока · 1 лайм · 0,5 ч. ложки корицы · веточки мяты.

ГОТОВИМ:

Дыню чистим, режем на кусочки. Вливаем стакан апельсинового сока и пробиваем блендером. Добавляем сок лайма, корицу и оставшийся стакан сока, перемешиваем. Охлаждаем в холодильнике 1 — 2 часа. Подаем, украсив листиком мяты и кусочком свежей дыни. При желании можно подать ломтик хамона или пармской ветчины.

Яблочный суп с луком и карри

НАДО (на 4 порции): Для пюре: 800 г яблок · 2 белых луковицы · половинка лимона · 2 ст. ложки растительного масла · соль · 1 ч. ложка карри. Для бульона: 1 луковица · 1 морковь, 1 ст. ложка растительного масла · пучок петрушки · 0,5 ч. ложки соли · лавровый листик · 1 л воды. Для мятно-лимонного йогурта: 200 г натурального йогурта · 10 г мяты · половинка лимона · соль-перец.

ГОТОВИМ: