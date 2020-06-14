Очень нежный: Высоцкая пошагово объяснила, как приготовить паштет из куриной печени

Юлия Высоцкая научила своих подписчиков готовить паштет из куриной печени. Рецепт блюда простой, а результат впечатляющий. Паштет получается очень нежным на вкус.

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г лук репчатый — 1 шт. чеснок — 1 зубчик сливки — 150 мл коньяк — 30 мл сливочное масло — 2 ст. л. перец черный свежемолотый — ¼ ч. л. соль морская — ¼ ч. л.

Растопить сливочное масло на сковороде, нарезать лук, туда же отправить измельченный зубчик чеснока, обжарить помешивая. Выложить также печень, как только она начнет темнеть, посолить, поперчить, заправить коньяком или ромом (30 мл). Влить сливки, можно добавить любую зелень кроме укропа на свой вкус. Взбить все в блендере. Паштет готов.