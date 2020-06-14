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«Тесто – легкое-легкое»: Антонова дала рецепт простого пирога с картошкой и грибами

Его она предлагает есть с бульоном на обед.

«Тесто – легкое-легкое»: Антонова дала рецепт простого пирога с картошкой и грибами
Наталья Антонова. Фото Global look press.

Наталия Антонова продолжает радовать поклонников новыми кулинарными рецептами, на сей раз звезда поделилась в личном блоге способом приготовления пирога с картошкой и грибами. Актриса советует есть его на обед с бульоном.

Напомним, ранее артистка предлагала своим фолловерам приготовить пирожное «Картошка» и «Янтарный тарт».

«Тесто великолепное и простое, готовится быстро, легкое-легкое, воздушное, подходит для любой начинки», — похвалила свое блюдо звезда.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Дрожжи сухие – 11 г

Вода теплая – 250 мл

Растительное масло – 2 ст. ложки

Сахарный песок – 2 ст. ложки

Соль ½ ч. ложки

Для начинки:

Картофель крупный – 4 — 5 шт.

Шампиньоны – 150 г

Лук-репка – 1 шт.

Зеленый лук – 3 шт.

Растительное масло – 2 ст. ложки

Сливочное масло – 20 г

Соль, молотый черный перец – по вкусу.

1 яйцо — для смазывания пирога.

Муку насыпать в глубокую посуду, посолить, всыпать сахар, дрожжи, перемешать. Влить 250 мл теплой воды, перемешать, замесить тесто. Добавить 2 ст. ложки растительного масла, всыпать остатки муки. Месить минут 5.

«Тесто должно отходить от пальцев, но при этом остается липким», — прокомментировала актриса.

Далее тесто поставить подниматься в теплое место на час.

Картошку сварить, приготовить пюре. Шампиньоны чуть отварить и обжарить с луком. Смешать все, добавив порезанный зеленый лук.

Тесто разделить на две части, одна должна быть меньше, именно она идет наверх. Раскатать два блина, уложить между ними начинку, края защипать, отправить в духовку (190 градусов), выпекать 35-40 минут.

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