«К чашечке эспрессо»: Брухунова поделилась пятничным рецептом «Кантуччи» с миндалем

Молодая помощница Евгения Петросяна посоветовала приготовить ароматное печенье «Кантуччи» с миндалем. Татьяна Брухунова призналась, что перед началом готовки вдохновлялась авторской страничкой Юлии Высоцкой.

В жару уплетать сытные блюда не хочется, поэтому многие домохозяйки стремятся воспроизвести что-то воздушное и максимально нежное. «Кантуччи» помогут любителям сладкого избежать шоколадного дожора.

Так, для приготовления понадобятся куриные яйца, соль, сахар, разрыхлитель, лимонная цедра, сливочное масло, коньяк, мука, торт, миндаль. На первом этапе необходимо смешать яйцо, соль, сахар, цедру лимона и коньяк. В отдельной миске в единое целое превращаются мука и разрыхлитель.

Позже второй этап смешивается с первым, а затем добавляется немного растопленное сливочное масло. Далее с тестом смешивается миндаль, а затем оно взбивается, чтобы орехи максимально равномерно разошлись. Чтобы удобнее было разрезать, тесто скатывается в некое подобие колбаски, затем субстанция разделяется пополам и выкладывается на противень.

Прежде, чем отправлять тесто в духовку, его необходимо смазать яйцом. Томиться в жаре будущему печенью предстоит не менее 25-30 минут при 200 градусах. Когда все будет готово, достаточно будет лишь разрезать тесто на мелкие кусочки, а затем немного высушить в духовке.

Результатом кулинарного шедевра Брухунова поделилась на личной странице в Instagram. Печенье по рецепту Высоцкой буквально завлекает золотистой корочкой, а аромат чувствуется сквозь снимок.