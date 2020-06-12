Жена Евгения Алдонина поделилась рецептом омлета «Пуляр»

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в Instagram поделилась рецептом омлета «Пуляр». Как известно, девушка блестяще готовит. Она, по уверению многих, замечательная хозяйка, что не раз подчеркивал и ее супруг.

«Доброе утро и приятного аппетита. Омлет «Пуляр». Белки отделить от желтков, в желтки добавить щепотку соли, две ложки сливок, взбить вилкой. В белки добавить щепотку соли и взбить до пиков. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, вылить желтки и подождать, когда схватятся. Выложить белки и готовить на среднем огне без крышки три-пять минут. Разрезать на две части и одну положить на другую, украсить зеленью». Ольга Алдонина

В комментариях пользователи отметили, что блюдо получилось невероятно эффектным. «Вам пора открывать свой ресторан», «Хочу сделать такое прямо сейчас», «Вкусно. Спасибо за рецепт. Будем готовить».

Отметим, что Ольга Алдонина является мачехой дочери певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году, Веры. Девочка — частый гость в доме мачехи и своего отца. Они с радостью играет со своим братиком Артемом и сестренкой Анжеликой. Живет Вера на постоянной основе у родителей Юлии Началовой, которые окружили ребенка заботой и вниманием.