Закуска, которой кричат «браво»: Нетребко раскрыла секрет вкусного мяса с грибами

Анна Нетребко продолжает радовать своих поклонников кулинарными рецептами, которые она сама опробовала. Оперная певица регулярно заполняет свой блог и на этот раз она решила поделиться со своими подписчиками рецептом вкусной баранины.

«Летняя горячая закуска из баранины», — назвала она свое блюдо. Для его приготовления необходимо порезать лук-репку, из мяса сделать фарш, нарубить на кусочки свежие грибы. Обжарить ингредиенты на сковороде, добавить приправ (Анна советует насыпать их «побольше»).

Заранее отварить киноа или кус-кус. Смешать готовый фарш с крупой и чуть потомить под крышкой.

На тарелке разложить свежие листья салата, сверху них разместить готовую закуску, обильно посыпать свежей мятой и выдавить сок лимона.