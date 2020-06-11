Закуска, которой кричат «браво»: Нетребко раскрыла секрет вкусного мяса с грибами

Анна Нетребко продолжает радовать своих поклонников кулинарными рецептами, которые она сама опробовала. Оперная певица регулярно заполняет свой блог и на этот раз она решила поделиться со своими подписчиками рецептом вкусной баранины.
«Летняя горячая закуска из баранины», — назвала она свое блюдо. Для его приготовления необходимо порезать лук-репку, из мяса сделать фарш, нарубить на кусочки свежие грибы. Обжарить ингредиенты на сковороде, добавить приправ (Анна советует насыпать их «побольше»).
Заранее отварить киноа или кус-кус. Смешать готовый фарш с крупой и чуть потомить под крышкой.
На тарелке разложить свежие листья салата, сверху них разместить готовую закуску, обильно посыпать свежей мятой и выдавить сок лимона.
«Браво, Аннушка! Не только красавица, не только Величайшая певица с потрясающим воображение голосом, но и умница-хозяюшка! Тысячу раз браво!» — пришел в восторг один из фолловеров звезды.