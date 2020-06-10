«Идеальный летний ланч»: Нетребко поделилась рецептом ризотто с грибами и абрикосами

Оперная дива не скрывает, что получает удовольствие от приготовления блюд для своей второй половинки.

48-летняя Анна Нетребко, в отличие от экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой, не скрывает, что ей нравится готовить и совершенствовать свои кулинарные навыки. А вот супруга музыкального продюсера Константина Меладзе в одном из интервью говорила о том, что она вообще старается не подходить дома к плите. Украинскую исполнительницу блюдами грузинской кухни обычно балует муж. Знаменитость уточнила, что ей жалко тратить личное время на такие бытовые моменты, когда можно заказать еду из ресторана.

Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова наоборот, старается как можно чаще радовать домашних блюдами собственного приготовления. Так, на днях оперная дива поделилась с верными почитателями рецептом ризотто с грибами, зеленой спаржей и абрикосами. По словам артистки, весь процесс будет невероятно простым и легким в исполнении.

Для начала Анна посоветовала найти глубокую сковороду. Немного обжарить на ней обычный белый рис с луком на сливочном масле. Далее можно добавить любой бульон, тертые томаты и капельку белого вина. Соль и приправы исключительно по вкусу. На отдельно сковороде чуть поджарить и потушить мелко нарезанную зеленую спаржу и грибы. Потом всю эту смесь добавить к рису. Главным ингредиентом станут свежие абрикосы (можно положить в блюдо пару штук. — Прим. ред.). Далее блюдо продолжает тушиться. Туда можно подлить немного бульона и оставить на плите до готовности.