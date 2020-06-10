«Похоже на мозг»: Гузеева приготовила телятину с лиловым картофелем

Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками фирменным рецептом приготовления мяса, который придумала сама. К телятине она подала необычный картофель лилового цвета.

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала в личном блоге, что ее дочь Ольга, увидев в интернете лайфхак по разделыванию ананаса, который при ударе сам разделяется на дольки, просто испортила фрукт. Чтобы его не выбрасывать, звезда решила приготовить с ним телятину.

Она разделила мясо на крупные куски, добавила туда свежий томат, репчатый лук и туда же отправила ананас. Потушила в глубокой толстостенной кастрюле.

На гарнир Лариса приготовила картофель лилового цвета, который ей подарила хозяйка дома на прошедших съемках (видимо, речь идет о шоу «На дачу!»).