«Получается очень нежным»: Антонова поделилась рецептом «Янтарного тарта» с яблоками

Актриса Наталия Антонова порадовала своих поклонников очередным приятным рецептом. На сей раз кинозвезда предложила приготовить «Янтарный тарт», который некогда делала дочь Льва Толстого.

«Пирог получается очень нежным, сочным и вкусным», — утверждает актриса.

Ингредиенты: Яблоки – 1,5 кг Сахарный песок – 2 ст. Мука пшеничная – 1 ст. Яйца куриные – 3 шт. Ванилин Разрыхлитель – 11 гр. Масло сливочное – 30 гр.

Форму застелить пергаментом, сверху разложить масло кусочками. Из яблок вырезать семена. Фрукты нарезать на достаточно крупные дольки, разложить сверху масла. Взять сахарный песок, обсыпать им яблоки. Нагреть духовой шкаф при 170 градусах и отправить минут на 40 туда форму.

Разбить куриные яйца, всыпать туда сахарный песок (200 граммов), хорошенько взбить венчиком. Добавить просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Хорошо размешать, тесто получится довольно жидким. Вылить состав на фрукты. Опять ставим в духовку примерно на пол часа или чуть больше. Пирог должен подрумяниться.