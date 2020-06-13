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Утренний смузи, клафути, и даже свиная корейка: интересные блюда из абрикосов

Вот так купишь ведерко-другое и понимаешь: жизнь налаживается.

Утренний смузи, клафути, и даже свиная корейка: интересные блюда из абрикосов
Блюда из абрикосов. Фото: Shutterstock

Абрикосовый клафути

Абрикосовый клафути. Фото
Абрикосовый клафути. Фото: Shutterstock

Нежный десерт — много фруктов, мало теста.

НАДО (на 6 порций): 400 г абрикосов · 100 г сахара · пакетик ванильного сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Абрикосы моем, раскрываем половинки, удаляем косточки. Не очень спелые режем на четвертинки, спелые можно оставить половинками.
  2. Форму для запекания смазываем маслом, присыпаем сахаром, выкладываем абрикосы.
  3. В миске взбиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
  4. Добавляем муку и молоко, перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло.
  5. Заливаем этим жидким тестом абрикосы.
  6. Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С.
  7. Остужаем, накрываем тарелкой и переворачиваем — подаем в таком виде. Можно украсить мятой, подать с шариком мороженого.

Свиная корейка, фаршированная абрикосами

Свиная корейка, фаршированная абрикосами. Фото
Свиная корейка, фаршированная абрикосами. Фото: Shutterstock

Сладкая серединка превращает скучноватую свинину в изысканную закуску.

НАДО (на 6 порций): 700 — 800 г корейки (без кости) · 200 г абрикосов · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль-перец · 1 ч. ложка растительного масла · 1/4 ч. ложки сушеного имбиря · 1 ст. ложка паприки.

ГОТОВИМ:

  1. Абрикосы моем, удаляем косточки, разделив на половинки.
  2. Мясо моем и сушим бумажным полотенцем, хорошо солим.
  3. Давим чеснок, замешиваем специи на масле.
  4. Длинный нож вонзаем в серединку куска корейки и проворачиваем, формируя продольное отверстие.
  5. Фаршируем абрикосами.
  6. Обмазываем мясо специями, даем отдохнуть полчаса.
  7. Запекаем мясо около часа при температуре 200 °С, в процессе несколько раз поливаем выделяющимся соком.

Утренний абрикосовый смузи

Утренний абрикосовый смузи. Фото
Утренний абрикосовый смузи. Фото: Shutterstock

Вариант легкого завтрака для тех, кто полон решимости сбросить набранные на самоизоляции килограммы.

НАДО (на 1 порцию): 150 г абрикосов · 100 мл абрикосового сока · 100 мл несладкого греческого йогурта · 50 — 100 г кубиков льда.

ГОТОВИМ:

  1. Абрикосы моем, сушим, удаляем косточки, помещаем в блендер, заливаем абрикосовым соком и превращаем в пюре.
  2. Добавляем йогурт, лед, взбиваем.
  3. Переливаем в бокал, украшаем мятой.

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