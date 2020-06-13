Утренний смузи, клафути, и даже свиная корейка: интересные блюда из абрикосов

Абрикосовый клафути
Нежный десерт — много фруктов, мало теста.
НАДО (на 6 порций): 400 г абрикосов · 100 г сахара · пакетик ванильного сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
- Абрикосы моем, раскрываем половинки, удаляем косточки. Не очень спелые режем на четвертинки, спелые можно оставить половинками.
- Форму для запекания смазываем маслом, присыпаем сахаром, выкладываем абрикосы.
- В миске взбиваем яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Добавляем муку и молоко, перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло.
- Заливаем этим жидким тестом абрикосы.
- Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С.
- Остужаем, накрываем тарелкой и переворачиваем — подаем в таком виде. Можно украсить мятой, подать с шариком мороженого.
Свиная корейка, фаршированная абрикосами
Сладкая серединка превращает скучноватую свинину в изысканную закуску.
НАДО (на 6 порций): 700 — 800 г корейки (без кости) · 200 г абрикосов · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль-перец · 1 ч. ложка растительного масла · 1/4 ч. ложки сушеного имбиря · 1 ст. ложка паприки.
ГОТОВИМ:
- Абрикосы моем, удаляем косточки, разделив на половинки.
- Мясо моем и сушим бумажным полотенцем, хорошо солим.
- Давим чеснок, замешиваем специи на масле.
- Длинный нож вонзаем в серединку куска корейки и проворачиваем, формируя продольное отверстие.
- Фаршируем абрикосами.
- Обмазываем мясо специями, даем отдохнуть полчаса.
- Запекаем мясо около часа при температуре 200 °С, в процессе несколько раз поливаем выделяющимся соком.
Утренний абрикосовый смузи
Вариант легкого завтрака для тех, кто полон решимости сбросить набранные на самоизоляции килограммы.
НАДО (на 1 порцию): 150 г абрикосов · 100 мл абрикосового сока · 100 мл несладкого греческого йогурта · 50 — 100 г кубиков льда.
ГОТОВИМ:
- Абрикосы моем, сушим, удаляем косточки, помещаем в блендер, заливаем абрикосовым соком и превращаем в пюре.
- Добавляем йогурт, лед, взбиваем.
- Переливаем в бокал, украшаем мятой.