«Очень вкусно!»: Антонова поделилась простым рецептом пирожного «Картошка»

Наталия Антонова обнародовала в личном блоге рецепт классического пирожного «Картошка». Десерт, знакомый с советских времен, оказался очень простым. С блюдом справился наследник актрисы.

«Мой сын решил не украшать свои пирожные и для первого исполнения получилось очень вкусно!» — утверждает она.

Ингредиенты: Сахар – 1 стакан Молоко – 1 стакан Какао – 2 ч.л. Масло сливочное – 200 г Сухари – 300 г Обсыпка Грецкие орехи – 1 стакан Сахарная пудра – 1 /2 стакана Какао – 1 ч.л.

Масло необходимо достать заранее из холодильника. Измельчить сухари в комбайне, мясорубке или любым другим способом. Также поступить с орехами для обсыпки.

В сотейник с молоком добавить какао и сахар. Нагревать и помешивать до растворения сахара, затем остудить. Влить шоколадное молоко в измельченные сухари. Перемешать и охладить в морозильной камере. Добавить размягченное сливочное масло. Смешать до однородности и охладить. Когда состав схватится, слепить пирожные. У Антоновой получилось 16 штук.

Соединить ингредиенты для обсыпки и обвалять картошку. Украсить также можно кремом. Для этого взять 1 ст. ложку сахарной пудры, добавить столько же сливочного масла, перемешать и сформировать розочки или капельки.