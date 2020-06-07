«Очень вкусно!»: Антонова поделилась простым рецептом пирожного «Картошка»

Наталия Антонова обнародовала в личном блоге рецепт классического пирожного «Картошка». Десерт, знакомый с советских времен, оказался очень простым. С блюдом справился наследник актрисы.
«Мой сын решил не украшать свои пирожные и для первого исполнения получилось очень вкусно!» — утверждает она.
Ингредиенты:
Сахар – 1 стакан
Молоко – 1 стакан
Какао – 2 ч.л.
Масло сливочное – 200 г
Сухари – 300 г
Обсыпка
Грецкие орехи – 1 стакан
Сахарная пудра – 1 /2 стакана
Какао – 1 ч.л.
Масло необходимо достать заранее из холодильника. Измельчить сухари в комбайне, мясорубке или любым другим способом. Также поступить с орехами для обсыпки.
В сотейник с молоком добавить какао и сахар. Нагревать и помешивать до растворения сахара, затем остудить. Влить шоколадное молоко в измельченные сухари. Перемешать и охладить в морозильной камере. Добавить размягченное сливочное масло. Смешать до однородности и охладить. Когда состав схватится, слепить пирожные. У Антоновой получилось 16 штук.
Соединить ингредиенты для обсыпки и обвалять картошку. Украсить также можно кремом. Для этого взять 1 ст. ложку сахарной пудры, добавить столько же сливочного масла, перемешать и сформировать розочки или капельки.
«Пирожные из детства готовы! Отправьте их в холодильник до употребления», — сказала Наталия.