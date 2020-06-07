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«Очень вкусно!»: Антонова поделилась простым рецептом пирожного «Картошка»

Справится с ним даже ребенок.

«Очень вкусно!»: Антонова поделилась простым рецептом пирожного «Картошка»
Наталия Антонова. Фото Global look press.

Наталия Антонова обнародовала в личном блоге рецепт классического пирожного «Картошка». Десерт, знакомый с советских времен, оказался очень простым. С блюдом справился наследник актрисы.

«Мой сын решил не украшать свои пирожные и для первого исполнения получилось очень вкусно!» — утверждает она.

Ингредиенты:

Сахар – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Какао – 2 ч.л.

Масло сливочное – 200 г

Сухари – 300 г

Обсыпка

Грецкие орехи – 1 стакан

Сахарная пудра – 1 /2 стакана

Какао – 1 ч.л.

Масло необходимо достать заранее из холодильника. Измельчить сухари в комбайне, мясорубке или любым другим способом. Также поступить с орехами для обсыпки.

В сотейник с молоком добавить какао и сахар. Нагревать и помешивать до растворения сахара, затем остудить. Влить шоколадное молоко в измельченные сухари. Перемешать и охладить в морозильной камере. Добавить размягченное сливочное масло. Смешать до однородности и охладить. Когда состав схватится, слепить пирожные. У Антоновой получилось 16 штук.

Соединить ингредиенты для обсыпки и обвалять картошку. Украсить также можно кремом. Для этого взять 1 ст. ложку сахарной пудры, добавить столько же сливочного масла, перемешать и сформировать розочки или капельки.

«Пирожные из детства готовы! Отправьте их в холодильник до употребления», — сказала Наталия.

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