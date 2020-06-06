«Абсолютный шедевр»: Высоцкая приготовила воздушный чизкейк с клубникой в бокалах

46-летняя Юлия Высоцкая приготовила воздушный чизкейк с клубникой на террасе своего дома. Для традиционной утренней субботней рубрики телеведущая на этот раз выбрала рецепт элементарного десерта, с которым, в теории, может справиться даже ребенок при обязательном наблюдении родителей. Процесс создания сладости происходил на террасе общего с Андреем Кончаловским дома.

В основу чизкейка легло печенье, сливочный сыр, сахарная пудра, жирные сливки и любые ягоды (конкретно Юлия выбрала клубнику, но подметила, что взять можно чернику, вишню, черешню и даже абрикосы).

Печенье взбивается в крошку вручную или с помощью блендера. Для крема берется клубника и также с помощью блендера взбивается до состояния пюре. Дальше в емкость добавляется сахарная пудра с горкой, а за ней следует сливочный сыр. Субстанцию перемешивают, а затем все это смешивается с заранее взбитыми сливками.

Финальным этапом становится поэтапное выкладывание слоев. Так, внизу оказывается крошка из печенья, сверху выдавливается крем, далее вновь идет слой печенья, который закрывается взбитыми сливками и чистыми ягодами клубники. Подавать блюдо можно в бокалах — в таком варианте оно выглядит эстетичнее.

«Чизкейки бывают разные. Бывают те, которые надо запекать. А бывают такие, в которых мы просто соединяем ингредиенты. Я считаю, что это – абсолютный шедевр», — подытожила она.