«Сумасшедше вкусно»: Цуканова-Котт предложила подписчикам побаловать себя креветками по-гречески

30-летняя Анна Цуканова-Котт предложила подписчикам побаловать себя в выходные креветками по-гречески. Рецептом деликатеса актриса поделилась на личной странице в Instagram. Знаменитость неоднократно подмечала, что просто обожает готовить, а самоизоляция стала для нее тем необходимым временем, в ходе которого она полностью может реализовать свой потенциал.

Оказалось, что приготовить креветок не так уж и сложно. На первом этапе Анна обжарила на сковородке нарезанную смесь из перца чили, чеснока и лука. Позже Цуканова-Котт добавила помидоры. Чтобы результат был ароматнее, актриса смешала аджику и томатную пасту, а затем совместила все это с предыдущими шагами. Предпоследним этапом стали нарезанные креветки.

«Их нужно немного, на самом деле. Креветки лучше резать вдоль», — посоветовала она.

Завершают приготовление нарезанный кубиками сыр и лимонный сок. Результатом кулинарного эксперимента Цуканова-Котт похвасталась в личном микроблоге. В Сети поспешили заявить – ради такого завтрака в субботу можно встать пораньше. «Должно быть, сумасшедше вкусно», «Аромат даже до регионов доносится», «Похоже, вернуться в докарантинную форму мне уже не светит», «В списке освоенных блюд прибудет, спасибо!», — высказались они.