Для сладкоежек: Жасмин поделилась рецептом полезных домашних козинаков из меда

42-летняя Жасмин поделилась рецептом домашних козинаков. На самоизоляции певица последовала примеру коллег и решила открыть свою кулинарную рубрику. Изюминкой выпусков стали забавные поварята — младший сын артистки Мирон и дочь Маргарита. Дети не только помогали исполнительнице в приготовлении пищи, но и существенно оживляли атмосферу на кухне.

Жасмин рассказала, что Мирон и Рита очень любят козинаки, поскольку они в меру сладкие и достаточно полезные, к тому же и готовятся максимально просто. Для итогового результата потребуется смесь из семян подсолнечника, тыквы и кунжута, а также мед, из которого впоследствии получится сироп. Семена достаточно жарить до золотистого цвета, параллельно греть мед. Позже две составляющие смешать, залить в форму, дать сладости остыть и нарезать на мелкие порции.

«Невозможно милые дети у вас», «Вот, что мне нужно, чтобы не раскабанеть», «А аромат-то от меда наверно какой!…», «Я уже сделала, очень вкусный козинак, ела с удовольствием», «Жасмин, вы на все руки мастер», — похвалили певицу подписчики.