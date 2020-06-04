«Самый вкусный»: Юлия Высоцкая поделилась рецептом торта «Идеал»

Десерт очень калорийный, но, пожалуй, запомнится каждому за столом.

Юлия Высоцкая поделилась рецептом торта «Идеал». «Самый вкусный в городе Тбилиси», — охарактеризовала его актриса. Секретом приготовления десерта с ней поделилась ее грузинская подруга Меги.

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Итак, необходимо взять 8 яичных желтков, всыпать туда 1 стакан сахара, 2 ложки меда, взбить в блендере. Измельчить 100 гр грецких орехов, смешать. Добавить 1 чайную ложку соды и столовую ложку уксуса, перемешать. Мягкое сливочное масло (150 гр) отправить туда же, постепенно помешивая всыпать 3 стакана муки.

Приготовить крем. Взять другую порцию грецких орехов (200 гр), измельчить их, добавить 400 гр мягкого сливочного масла, 4 банки вареной сгущенки, 50 мл коньяка или рома.

На стол высыпать муку, вывалить на нее тесто, скатать в колобок. Его можно разделить на три или на шесть частей, в зависимости от вкуса и желания. Из каждого кусочка сформировать тонкие лепешки, сделать в них проколы вилкой. Запечь коржи в форме, обильно смазанной сливочным маслом. Остудить.

На каждый корж нанести обильно крем, сформировать торт. Оставить не менее чем на 12 часов пропитываться. Украсить фруктами и сладкой бисквитной крошкой.