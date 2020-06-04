«Румяные и воздушные»: Зара поделилась рецептом приготовления аппетитных сырников

Певица Зара в Instagram поделилась рецептом приготовления аппетитных сырников. Как отметила исполнительница, для их приготовления понадобится 400 граммов творога, яйцо, две столовые ложки манки, три ложки сахара, ванилин на кончике ножа. Кроме того, необходимы три столовые ложки муки, растительное масло, пол-ложки соды и лимон.

«Смешать творог, яйцо, манку, сахар, ванилин, соду, гашеную лимонным соком и оставляем минут на двадцать, чтобы манка немного набухла, можно поставить в холодильник».

Зара

Далее, по словам Зары, необходимо покрыть поверхность стола мукой и выложить тесто. Затем его обвалять в муке и сформировать сырники. Перед жаркой их нужно на 15 минут поставить в морозилку. Благодаря этому они схватятся и будут держать форму. После этого можно жарить их на сковороде.

Певица также опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, что у нее получились очень симпатичные золотистые сырники.