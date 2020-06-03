«Очень нежное блюдо»: Нетребко поделилась рецептом белой рыбы с афганским рисом

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко с окончанием карантина в Вене стала чаще бывать на прогулках, посещать картинные галереи и зоопарки, а также начала репетиции. Однако свой микроблог в Instagram звезда ведет все так же активно, как в изоляции. И любимая рубрика многих фолловеров дивы — кулинарные шедевры — постоянно пополняется.

Свою новую публикацию Нетребко посвятила простому, но очень вкусному рецепту. Звезда рассказала и показала, как готовит белую рыбу с рисом.

«Белая овечка» — просто очень нежное блюдо. Филе белой рыбы в духовке (15 минут) только с тимьяном и чуть соли, и афганский рис с топленым маслом», — рассказала Нетребко.

Получившееся блюдо звезда оперы запечатлела на фото. Многие согласились, что получилось очень аппетитно, и поблагодарили Анну за рецепт:

«Ой, Анна, каждый раз такие изыски», «Как все просто, и, наверняка, ну, очень вкусно», «Анна, вам надо издавать книгу рецептов!», «Люблю такое! С тимьянчиком!», «Смотрится очень аппетитно!», «Благодаря вам, Анна, я стала часто готовить рис. Полюбила его. Ваши рецепты стараюсь все воплотить в жизнь», — написали в комментариях.