«Обожаю вредную и калорийную еду»: Симоньян поделилась рецептом приготовления пиццы

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления пиццы. При этом она опубликовала сразу несколько видов разной пиццы, которая у нее получилась.

«Я обожаю вредную и калорийную еду. Ем ее крайне редко — потому что вредная и калорийная». Маргарита Симоньян

Как отметила звезда, на самоизоляции всем ее подписчикам пришло время научиться готовить пиццу. Для этого понадобятся три обязательных ингредиента: тесто, томатный соус и моцарелла.

По словам Симоньян, первым делом она обжаривает лук, чеснок, сельдерей. Затем добавляет томаты по вкусу, различные травы. Как добавила телеведущая, затем она размалывает соус в блендере, скатывает тесто. Не жалеет при этом моцареллы.

В конце готовки, как она отметила, можно уложить сверху, к примеру, кусочки сырокопченой колбасы, курицу и даже креветки. Также после запекания вид не испортит свежая руккола, ветчина, оливки, жареные грибы и зелень.