«Райская вкуснотища»: Брухунова поделилась рецептом манящего безе

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова соблазнила некоторых подписчиков восхитительным тортом безе, как из кондитерской. На самоизоляции девушка активно познает классические радости: усиленно смотрит фильмы, читает книги и балует себя вкусненьким. Некоторыми рецептами Татьяна делится с аудиторией.

Праздником стал для подписчиц понедельничный пост — в нем Татьяна предложила приготовить сладкий торт в домашних условиях. Оказалось, что рецепт безе не так сложен, как кажется на первый взгляд. Для основы желающим потребуется белок из 6 яиц, сахар, лимонный сок, кукурузный крахмал и соль. Для крема нужно обзавестись 33% сливками, сахарной пудрой, маскарпоне.

По рецепту Татьяны белки нужно смешать сахаром, а затем взбивать их в течение примерно 10 минут. В отдельной посуде, также перемешивая, объединить сливки и сахарную пудру (взбивать около 3–4 минут). Далее добавить сыр. Выпекать необходимо не менее 30 минут при 150 градусах.

«Коржу даем остыть. Разрезаемся на четыре части. После чего выкладываем крем и ягоды», — подытожила она.

От полученного результата у многих комментирующих потекли слюнки. «Райская вкуснотища», «В сохраненные», «Это же просто чудо какое-то!», «У меня задрожали коленки, когда я представила, какая сладость», «Спасибо за рецепт», — сошлись во мнениях они.