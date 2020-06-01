«Реально вкусно»: Светлана Антонова дала рецепт аппетитной пиццы с грудинкой

Актриса Светлана Антонова поделилась в личном блоге фирменным рецептом вкусной итальянской пиццы.

Ингредиенты для начинки: грудинка копченая, колбаса вареная, ветчина, огурцы соленые, сыр тильзитер, соус кетчуп.

Ингредиенты для теста:

Мука — 500 г,

Дрожжи — 12 г,

Сахар — 1 ч.л.,

Соль — ½ ч.л.,

Оливковое масло — 1–2 ст.л.,

Сухие травы — щепотка базилика и орегано или набор прованских трав,

Теплая кипяченная вода — 250–300 мл.

В небольшую миску высыпать дрожжи и сахар, залить водой, размешать. Накрыть полотенцем и оставить опару в теплом месте на 10 мин.

В миску побольше насыпать муку, сделать в середине ее углубление и влить туда поднявшуюся опару. Размешать, добавить оливковое масло, переложить на деревянную поверхность. Замесить тесто, оно должно стать упругим и нелипким.

Сбрызнуть его оливковым маслом, разделить на две части по разным мискам. Накрыть полотенцем и убрать на полчаса в теплое место подниматься.

Затем выложить его на стол и руками растянуть до необходимого размера. Переместить пласт в форму, проткнув их несколько раз с помощью зубочистки. Сверху смазать кетчупом, разложить предварительно измельченную начинку. Поставить в духовку на 30–40 минут при 180 градусах.