Освежающий сорбет и другие десерты из клубники

Тарт со сметанной заливкой
Отличный десерт для вечерних посиделок на даче за чаем под пение соловьев.
НАДО (на 6 — 8 порций): 500 г клубники · 300 г муки · 180 г сливочного масла · 170 г сахара · 4 яйца · пакетик ванильного сахара · 300 г 15-процентной сметаны.
ГОТОВИМ:
- Просеиваем муку и отделяем от нее 3 ст. ложки (пригодятся для заливки).
- Холодное масло рубим кубиками или натираем на крупной терке, разминаем с мукой пальцами, чтобы получились крошки.
- Добавляем 1 ст. ложку сахара, 1 яйцо, быстро замешиваем тесто, пока масло не растаяло, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
- Включаем духовку на 180 °С.
- Делаем заливку: смешиваем сметану, оставшиеся муку и сахар, ванильный сахар, взбитые яйца.
- Клубнику моем, обрезаем чашелистики, сушим бумажным полотенцем. Слишком крупные режем на дольки.
- Берем форму 20 — 24 см, несиликоновую смазываем маслом. Тесто раскатываем по размеру формы (с учетом бортиков), выкладываем, маскируем разрывы, накалываем вилкой.
- Накрываем тесто кулинарным пергаментом и засыпаем в качестве гнета фасоль или рис, выпекаем 10 минут.
- Достаем форму, удаляем фасоль, выкладываем клубнику, заливаем заливкой. Часть ягод можно выложить сверху.
- Выпекаем при той же температуре около 40 минут (до подрумянивания заливки).
Освежающий сорбет
Ягодно-фруктовое мороженое, которое можно наморозить впрок.
НАДО (на 6 порций): 240 мл воды · 200 г сахара · 600 г клубники · 300 г киви.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем воду, сахар и половину клубники, ставим на плиту, доводим до кипения, томим 30 мин. на тихом огне помешивая.
- Полученное вареньице протираем через сито и охлаждаем до комнатной температуры.
- В блендер закладываем варенье, вторую половину клубники, очищенные ломтики киви.
- Выкладываем получившуюся массу в подходящую форму (стеклянная прямоугольная для выпечки подойдет) и ставим в морозильник по крайней мере на 12 часов.
- Перед подачей выдерживаем при комнатной температуре 10 минут, формируем шарики ложкой для мороженого, подаем с листиком мяты.
Очень летняя сальса
Вы удивитесь, но этот соус-закуска идеально подходит к мясу.
НАДО (на 2 порции): 250 г клубники · 1 спелое авокадо · 1 луковица · 1 перчик халапеньо · 2 веточки мяты · 2 столовые ложки лимонного сока.
ГОТОВИМ:
- Режем меленько лук, клубнику — дольками, авокадо — кубиками, перчик — колечками, мяту произвольно, выжимаем сок.
- Все смешиваем и подаем как отдельную закуску с лепешками тортилья, чипсами начос или как соус к отбивным из куриного филе.