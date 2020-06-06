Освежающий сорбет и другие десерты из клубники

Скорее, скорее! Надо и свежей ягоды поесть вдоволь, и на зиму наморозить... И обязательно приготовить что-нибудь эдакое

Тарт со сметанной заливкой

Отличный десерт для вечерних посиделок на даче за чаем под пение соловьев.

НАДО (на 6 — 8 порций): 500 г клубники · 300 г муки · 180 г сливочного масла · 170 г сахара · 4 яйца · пакетик ванильного сахара · 300 г 15-процентной сметаны.

ГОТОВИМ:

Просеиваем муку и отделяем от нее 3 ст. ложки (пригодятся для заливки). Холодное масло рубим кубиками или натираем на крупной терке, разминаем с мукой пальцами, чтобы получились крошки. Добавляем 1 ст. ложку сахара, 1 яйцо, быстро замешиваем тесто, пока масло не растаяло, формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса. Включаем духовку на 180 °С. Делаем заливку: смешиваем сметану, оставшиеся муку и сахар, ванильный сахар, взбитые яйца. Клубнику моем, обрезаем чашелистики, сушим бумажным полотенцем. Слишком крупные режем на дольки. Берем форму 20 — 24 см, несиликоновую смазываем маслом. Тесто раскатываем по размеру формы (с учетом бортиков), выкладываем, маскируем разрывы, накалываем вилкой. Накрываем тесто кулинарным пергаментом и засыпаем в качестве гнета фасоль или рис, выпекаем 10 минут. Достаем форму, удаляем фасоль, выкладываем клубнику, заливаем заливкой. Часть ягод можно выложить сверху. Выпекаем при той же температуре около 40 минут (до подрумянивания заливки).

Освежающий сорбет

Ягодно-фруктовое мороженое, которое можно наморозить впрок.

НАДО (на 6 порций): 240 мл воды · 200 г сахара · 600 г клубники · 300 г киви.

ГОТОВИМ:

Смешиваем воду, сахар и половину клубники, ставим на плиту, доводим до кипения, томим 30 мин. на тихом огне помешивая. Полученное вареньице протираем через сито и охлаждаем до комнатной температуры. В блендер закладываем варенье, вторую половину клубники, очищенные ломтики киви. Выкладываем получившуюся массу в подходящую форму (стеклянная прямоугольная для выпечки подойдет) и ставим в морозильник по крайней мере на 12 часов. Перед подачей выдерживаем при комнатной температуре 10 минут, формируем шарики ложкой для мороженого, подаем с листиком мяты.

Очень летняя сальса

Вы удивитесь, но этот соус-закуска идеально подходит к мясу.

НАДО (на 2 порции): 250 г клубники · 1 спелое авокадо · 1 луковица · 1 перчик халапеньо · 2 веточки мяты · 2 столовые ложки лимонного сока.

ГОТОВИМ: