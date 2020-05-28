В России запустили в производство мороженое с гречкой

Не со вкусом гречки, а именно с добавлением крупы в пломбир.

Повсеместный карантин сделал неплохую рекламную кампанию такому продукту, как гречка. В начале периода самоизоляции настороженные россияне вновь бросились скупать ее в магазинах, хотя никакого дефицита товаров так и не случилось. Зато теперь гречка стала мощным брендом, звезды и блогеры регулярно вспоминают о ней при создании контента.

А вот и отечественный производитель мороженного — новосибирская фабрика «Полярис» — запустил создание пломбира с гречкой. Крупу действительно включили в рецептуру холодного лакомства. Она не только наполнила его ароматом каши, но и сделала более нежным и воздушным.

«В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки, которая предварительно отварена», — цитирует технологов фабрики издание «Тайга.инфо».

Создатели отмечают, что продукт предназначен для гурманов, которые не боятся смешивать разные вкусы. Ну а для тех, кто постарше, такое мороженое может напомнить молочную кашу с гречкой из детства. Товар поступит на прилавки летом текущего года.

больше по теме Блогер проверил лайфхак, как из гречки приготовить попкорн И остался доволен результатом.

А вы бы попробовали такое мороженое?