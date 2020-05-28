«Это очень-очень вкусно»: Антонова дала рецепт смородинового пирога

Наталия Антонова поделилась в личном блоге семейным рецептом смородинового пирога по рецепту бабушки. «Это очень-очень вкусно», — утверждает она.

Необходимо взять 200 граммов сахара, 4 яичных желтка, 180 граммов масла, смешать. Затем всыпать 450 граммов муки, замесить тесто. Скатать из него шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.

Пока тесто выстаивается, приготовить начинку. Для это 400 граммов свежей или замороженной черной смородины измельчить при помощи блендера, довести до состояния пюре. Насыпать в него 3 столовые ложки крахмала и хорошенько перемешать.

От теста отделить небольшой кусочек для посыпки, оставить его в холодильнике, но уже в морозильной камере. Остальное нужно раскатать по форме в виде чаши, выложить начинку.

Духовку заранее разогреть до 180 градусов, пирог отправить запекаться на 10 минут.

Пока он готовится, нужно взбить 4 яичных белка, смешав их с 200 граммами сахара, до пиков.

На пирог разложить взбитый белок, рассыпать сверху натертое замороженное тесто. И опять отправить в духовой шкаф на 35 минут.