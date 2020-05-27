Оригинальный рецепт: как из обычной растворимой лапши приготовить впечатляющее блюдо

В популярном мобильном приложении TikTok люди не только танцуют, но и готовят еду. Причем видеоэффекты позволяют показать процесс кулинарии быстро и интересно. Вот наглядный пример: блогер Антон Дмитриев продемонстрировал, как превратить обычный «Доширак» в блюдо, достойное ресторана.

Из дополнительных ингредиентов молодому человеку понадобились болгарский перец, куриное филе, ломтики сыра, яйцо и зелень.

Готовим вместе. Курицу нужно мелко порезать и обжарить на сковороде, посолив и поперчив по вкусу. Нарезаем перец соломкой и добавляем на сковороду к почти готовому мясу и жарим еще пару минут. Не выключая огонь, кладем сверху два брикета лапши и заливаем водой до середины емкости. Сверху высыпаем приправы из пакетиков, а когда лапша станет мягкой, перемешиваем содержимое сковородки.

Далее разбиваем в центр композиции яйцо и накрываем сковороду крышкой, ждем, пока желток слегка свариться. Выключаем огонь, и на еще не остывшую лапшу вокруг яйца красиво выкладываем ломтики сыра, чтобы они растаяли. Сверху посыпаем все зеленью, и вуаля! Есть, правда, это придется со сковородки. Блогер показал, как он наматывает лапшу на вилку и макает ее в желток.