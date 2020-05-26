«Джо не делится едой!»: в 2020 году выйдет кулинарная книга «Друзей»

В нее вошла почти сотня рецептов из сериала.

22 сентября в продажу поступит официальная кулинарная книга сериала «Друзья». В нее вошло более 90 рецептов, которые засветились в культовом телешоу.

Как сообщает издание People, автором выступила писательница и шеф-повар Аманда Николь Йи. Она собрала рецепты Моники, Рэйчел и Фиби и немного усовершенствовала их. К каждому прикреплена информация об эпизоде, в котором появилось блюдо. Так что поклонники «Друзей» смогут не только повторить кухню персонажей, но сразу же проникнуться духом нужной серии.

На книгу уже можно оформить предзаказ на сайте Amazon, стоит она около 30 долларов.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что создатели «Друзей» снимут еще один эпизод с постаревшими актерами. Однако позже этот проект, как и многие другие, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.