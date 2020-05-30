Блюда, которыми можно вкусно накормить и взрослых, и детей

Картошечка с иваси
НАДО (на 4 порции): 400 г иваси · 3 картофелины · 2 яйца · 1 соленый огурчик · 1 красная луковица · черный перец, соль, укроп — по вкусу.
ГОТОВИМ (1-й вариант):
- Нарезаем филе иваси крупными ломтями (рекомендуем пресервы компании «Антей», где филе уже без костей — малосольное в масле либо подкопченное).
- Крупно нарезаем вареные яйца, картофель и огурец.
- Лук режем кольцами, ошпариваем кипятком.
- Все перемешиваем, присаливаем по вкусу, перчим, добавляем немного оливкового масла, украшаем рубленым укропом.
(2-й вариант, с картофельным пюре):
Из отварного картофеля делаем пюре, все остальные ингредиенты нарезаем мелкими кубиками и перемешиваем с добавлением оливкового масла. Подаем в общем блюде или порционно: в кулинарное кольцо выкладываем сначала картофельное пюре, затем микс из иваси, огурцов и яиц. Слегка утрамбовываем и снимаем кольцо. Посыпаем рубленым укропом.
Несладкие маффины
Фантазируйте с базовым рецептом: в тесте легко замаскировать даже нелюбимую детьми отварную брокколи.
НАДО (на 10 порций): 150 г отварной куриной грудки или говядины · горсть оливок · 250 г твердого сыра · 250 г твердого сыра · стакан молока · 1 яйцо · 150 г муки · пакетик разрыхлителя · 1 ч. ложка сухих прованских трав · щепотка соли · силиконовые формочки для маффинов.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем просеянную муку, соль, приправу и разрыхлитель.
- Отдельно взбиваем яйцо с молоком.
- Смешиваем содержимое двух мисок.
- Мясо мелко шинкуем, сыр натираем на терке, режем оливки колечками, все отправляем в тесто, перемешиваем.
- Выкладываем тесто в формочки (если они не силиконовые, смажьте их маслом) на три четверти (маффины немного поднимутся).
- Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.
Настоящие корн-доги
От таких сосисок в американском стиле и мы, взрослые, не откажемся. Корн — это кукуруза, а значит, для полной аутентичности понадобится кукурузная мука.
НАДО (на 6 порций): полкило хороших сосисок · 1 яйцо · по 100 г кукурузной и пшеничной муки · 0,5 ч. ложки разрыхлителя · 70 мл молока · две щепотки соли · 0,5 ч. ложки сахара · шпажки для шашлычков · растительное масло (для фритюра).
ГОТОВИМ:
- Смешиваем сухие ингредиенты в высокой емкости (подходит стаканчик для взбивания, обычно входящий в комплект с блендером, или пивная кружка).
- Добавляем яйцо, взбиваем.
- Вливаем молоко, замешиваем довольно густое тесто. Если получилось жидковато, добавляем муки.
- Сосиски обваливаем в муке и насаживаем на шпажку.
- Окунаем сосиску в кляр и погружаем в разогретый фритюр. Поворачиваем для равномерного обжаривания.
- Промокаем бумажным полотенцем и подаем.