Блюда, которыми можно вкусно накормить и взрослых, и детей

Картошечка с иваси

НАДО (на 4 порции): 400 г иваси · 3 картофелины · 2 яйца · 1 соленый огурчик · 1 красная луковица · черный перец, соль, укроп — по вкусу.

ГОТОВИМ (1-й вариант):

Нарезаем филе иваси крупными ломтями (рекомендуем пресервы компании «Антей», где филе уже без костей — малосольное в масле либо подкопченное). Крупно нарезаем вареные яйца, картофель и огурец. Лук режем кольцами, ошпариваем кипятком. Все перемешиваем, присаливаем по вкусу, перчим, добавляем немного оливкового масла, украшаем рубленым укропом.

(2-й вариант, с картофельным пюре):

Из отварного картофеля делаем пюре, все остальные ингредиенты нарезаем мелкими кубиками и перемешиваем с добавлением оливкового масла. Подаем в общем блюде или порционно: в кулинарное кольцо выкладываем сначала картофельное пюре, затем микс из иваси, огурцов и яиц. Слегка утрамбовываем и снимаем кольцо. Посыпаем рубленым укропом.

Несладкие маффины

Фантазируйте с базовым рецептом: в тесте легко замаскировать даже нелюбимую детьми отварную брокколи.

НАДО (на 10 порций): 150 г отварной куриной грудки или говядины · горсть оливок · 250 г твердого сыра · 250 г твердого сыра · стакан молока · 1 яйцо · 150 г муки · пакетик разрыхлителя · 1 ч. ложка сухих прованских трав · щепотка соли · силиконовые формочки для маффинов.

ГОТОВИМ:

Смешиваем просеянную муку, соль, приправу и разрыхлитель. Отдельно взбиваем яйцо с молоком. Смешиваем содержимое двух мисок. Мясо мелко шинкуем, сыр натираем на терке, режем оливки колечками, все отправляем в тесто, перемешиваем. Выкладываем тесто в формочки (если они не силиконовые, смажьте их маслом) на три четверти (маффины немного поднимутся). Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Настоящие корн-доги

От таких сосисок в американском стиле и мы, взрослые, не откажемся. Корн — это кукуруза, а значит, для полной аутентичности понадобится кукурузная мука.

НАДО (на 6 порций): полкило хороших сосисок · 1 яйцо · по 100 г кукурузной и пшеничной муки · 0,5 ч. ложки разрыхлителя · 70 мл молока · две щепотки соли · 0,5 ч. ложки сахара · шпажки для шашлычков · растительное масло (для фритюра).

ГОТОВИМ: