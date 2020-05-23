«Рецепт моей бабушки»: Лолита поделилась секретами приготовления клубничного варенья

В самоизоляции Лолита Милявская занимается домашними делами. Разобрав ненужные вещи на балконе, звезда превратила его в цветущий сад. В процессе наведения порядка певица нашла уйму различных хозяйственных приспособлений, которым тут же начала искать применение.

«Продолжаю обнародовать гаджеты, которые я нашла дома. Смотрите, две какие фитюлечки, обе – для того, чтобы вытаскивать из клубники хвостики» — показала на видео специальные приспособления Лолита.

Певица решила не дожидаться лета и уже сейчас приступила варить варенье из клубники. Звезда наглядно продемонстрировала, как нужно пользоваться найденной кухонной утварью. После чего приоткрыла секреты семейного рецепта, по которому варит клубничное варенье.

«Пять минут кипит – и оставили на сутки, пять минут – и оставили на сутки» — объясняет тонкости процесса звезда.

«Это рецепт моей бабушки из Львова» — написала Лолита. Секретным ингредиентом, который использовала ее родственница, оказалась лимонная кислота. По замечанию артистки, она помогает сохранять форму каждой ягодке на долгие годы.