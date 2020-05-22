Юлия Савичева приготовила запеканку из домашнего творога

Певица Юлия Савичева приготовила на днях творожную запеканку из домашнего творога. 33-летняя артистка нашла блюдо очень вкусным и поделилась рецептом со своими поклонниками в Instagram.

Для приготовления 470 граммов домашнего творога понадобится: 2 литра молока и 240 граммов йогурта. Оба ингредиента — средней жирности.

Молоко наливается в кастрюлю с толстым дном, затем добавляется йогурт. Смесь нужно перемешать и поставить в темное место комнатной температуры на двое суток. Кастрюля при этом должна быть накрыта полотенцем. После закрываем ее крышкой и ставим на медленный огонь. Как только сыворотка начнет отделяться от творога, нужно осторожно перемешать содержимое снизу вверх один раз. Полученную массу нужно довести строго до 80 градусов, затем убрать кастрюлю с огня и до полного остывания.

Далее берем марлю, складываем вдвое и аккуратно выливаем на нее содержимое кастрюли. Затем марлевый «мешочек» подвешивается в воздухе на 2–3 часа, чтобы лишняя жидкость успела стечь. Получается домашний творог, однако напомним, что его можно купить готовым на рынке.

Ингредиенты для творожной запеканки: 470 г творога;

150 мл молока;

60 г манки;

2 столовые ложки меда;

2 яйца;

150 г сухофруктов (чернослив, изюм);

щепотка соли;

цедра лимона по вкусу.

В отдельной емкости замачиваем манку в горячем молоке на 20–25 минут, тщательно перемешав. Затем блендером взбиваем творог, яйца, соль и мед. Далее в полученную смесь добавляем манку. Сухофрукты следует промыть, нарезать и высыпать в яично-творожную массу. На этом этапе можно добавить цедру лимона. Все перемешать и дать настояться в течение 10 минут.

Полученную смесь выливаем в форму для выпечки, смазанную маслом, и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Во время приготовления духовку нельзя открывать. Ждем, пока запеканка не приобретет золотистую корочку, потом выключаем духовку, но оставляем блюдо внутри еще на полчаса. Готово! Приятного аппетита!