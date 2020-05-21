«Аж слюнки текут»: Нетребко показала свой способ приготовления осьминога

Десерты и закуски, горячее и супы, деликатесы и гарниры – звезда оперы Анна Нетребко, кажется, может справиться с любым блюдом. Речь, конечно, не о поглощении. Оперная дива виртуозно владеет и навыками приготовления кулинарных шедевров кухонь разных народов мира. И, что самое ценное, певица с удовольствием делится знаниями со своими подписчиками в Instagram.

Не так давно Нетребко рассказала, как жарить большие бананы, чтобы получить вкуснейшую закуску, а теперь поделилась рецептом приготовления осьминога. Звезда наглядно продемонстрировала, как именно следует обращаться с тушкой и что делать, чтобы получилось вкусное блюдо.

«Лучший способ приготовить осьминога — поварить его в овощном бульоне без соли 40 минут, потом просушиться, нарезать и на раскаленную сковороду с оливковым маслом ровно на одну минуту. Немного соли и лимона при подаче», — просто объяснила Нетребко.

На фотографиях Нетребко показала и пример сервировки блюда. Получилось очень простое, но аппетитное и вкусное зрелище.

«Вам ресторан пора отрывать, вы так готовите и описываете блюда, аж слюнки текут», «Анна, как Вы ловко управляетесь на кухне! Для любого продукта, будь то овощи, морепродукты, мясо — есть свой рецепт!», «Анна, вы прямо заставляете нас готовить интересные и непривычные блюда))) за что вам спасибо», «Вкуснота!» — прокомментировали некоторые.

Певица Анна Нетребко не только мастерица на все руки, но и невероятно стильная модница. Звезда для выходов в свет и прогулок всегда старается продумать каждый свой образ. Например, для похода в зоопарк Вены артистка выбрала модный сарафан в горох и шляпу.