Запеканка из гречки: готовим вместе с передачей «Поедем, поедим!»

В субботу, 23 мая, в 14:05 на канале НТВ выйдет новый выпуск программы «Поедем, поедим!» В нем путешественник Федерико Арнальди расскажет о Москве и покажет ее красоты. Также он откроет для себя необычное блюдо — запеканку из гречки с куриной печенью. Этим вкусным рецептом создатели передачи поделились с читателями сайта Teleprogramma.pro.

Ингредиенты на большую компанию: 1 кг гречки,

500 г репчатого лука,

2 кг куриной печени,

120 г сливок,

3 яйца.

Отварите гречку в подсоленной воде, затем слегка остудите и смешайте с двумя сырыми яйцами. Печень произвольно нарежьте, посолите и обжарьте вместе с нарезанным полукольцами луком. Потом прокрутите печень и лук через мясорубку, смешайте со сливками и оставшимся яйцом.

Далее выложите в прямоугольное жаропрочное блюдо слой гречки, затем слой печенки, а затем опять гречку. Сверху смажьте блюдо яйцом и запекайте в духовке 15–20 минут при температуре в 220 градусов. Готовую запеканку лучше подавать со сметаной.

Кстати, во время приготовления Арнальди смог добавить к этому рецепту парочку итальянских улучшений, которые сделали блюдо еще вкуснее. Что именно изменилось — узнайте на канале НТВ в программе «Поедем, поедим!».