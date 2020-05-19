Светлана Антонова поделилась рецептом сладкого пирога с ревенем

Звезда фильма «Охота на пиранью» 40-летняя актриса Светлана Антонова поделилась в соцсетях рецептом пирога с ревенем (полезное огородное растение).

Ингредиенты: 2 яйца,

180–200 граммов сливочного масла,

10 столовых ложек муки с горкой,

пакетик разрыхлителя,

1 чайная ложка соли,

4 столовые ложки сахара,

пакетик ванильного сахара.

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Мягкое масло нужно посечь с мукой и добавить к ним разрыхлитель. Отдельно взбить венчиком яйца, немного сахара, соль и ванильный сахар, затем обе массы соединить, а потом добавить пять ложек муки. Тесто нужно вымесить руками, пока оно не начнет отлипать от рук. Треть теста нужно положить в морозилку, а остальное в холодильник под пленку на 30 минут.

В это время готовим начинку: три больших стебля ревеня очистить, порезать и засыпать сахаром, оставить на 15 минут в миске, затем слить сок.

Достаем тесто из холодильника, раскатываем его на пергаменте и перекладываем в противень с бортами, сверху стелим еще один пергамент и засыпаем его горохом. После ставим противень в духовку и выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем, убираем верхнюю бумагу с горохом и засыпаем начинку. Сверху натираем на крупной терке тесто из морозилки и ставим противень обратно в духовку на 30 минут.

Пока идет выпечка, готовим безе. Смешиваем один стакан сахара и полстакана воды, варим 5–7 минут. Взбиваем пять белков в стойкую пену, и затем тонкой струйкой, не переставая взбивать, вливаем туда остывший сироп. Этой смесью нужно намазать пирог сверху и отправить его в духовку еще на 2–3 минуты.

«И пусть весь мир подождет! Есть исключительно до 18:00, что бы не усугублять ситуацию с растущей нижней частью спины!» — написала Светлана.

Приятного аппетита!