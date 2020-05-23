«Камамбер», запеченный в хлебе и другие легкие блюда для самоизоляции

Бывало, так устанешь на этой самоизоляции - тарелки помыть сил нет. А и не надо.

Легкий томатный суп

Вы же хотели похудеть? Делайте это с таким супчиком, например.

НАДО (на 4 порции): 1 кг свежих помидоров · 3 ст. ложки томатной пасты · 2 луковицы · по 1 ч. ложке сушеного тимьяна и орегано · 3 зубчика чеснока · 1,5 стакана воды · 2 ч. ложки сахара · соль, перец · 2 — 3 ст. ложки оливкового масла · 4 порционные круглые булки · 4 квадратика сыра в пластинах · 2 веточки свежего зеленого базилика или петрушки.

ГОТОВИМ:

Разогреваем в глубоком сотейнике оливковое масло, добавляем мелкорубленый чеснок, жарим минуту. Добавляем мелко нарезанный лук, жарим до прозрачности. Помидоры режем кубиками (в идеале сначала снять кожицу, предварительно выдержав пару минут в кипятке), отправляем в сотейник. Добавляем томатную пасту, сахар, соль, перец, сухие травы, доводим до кипения и тушим 15 минут. Пробиваем массу блендером. С хлеба срезаем крышку, вынимаем неострым ножом мякиш, не повреждая стенки, выстилаем сыром. Хлеб с сыром ставим на 5 минут в духовку при температуре 200 °С, чтобы сыр растаял. Разливаем суп в хлебные миски, украшаем листиками базилика или петрушки.

«Камамбер», запеченный в хлебе

Изысканно, благородно и, главное, очень быстро. Идеально к белому вину.

НАДО (на 2 — 4 порции): кругляш «Камамбера» · круглая коврига хлеба раза в полтора больше в диаметре, чем ваш сыр · 2 столовые ложки сливочного масла · пара зубчиков чеснока · прованские травы.

ГОТОВИМ:

Срезаем с хлеба крышечку и аккуратно вырезаем ножом углубление, достаточное, чтобы разместить там «Камамбер». Размягченное сливочное масло смешиваем с давленым чесноком и щепоткой приправы. Смазываем чесночным маслом углубление в хлебе и нижнюю часть срезанной крышечки. С одной стороны «Камамбера» срезаем тонкий верхний слой. Запекаем 15 минут при температуре 180 °С.

КАК ЕСТЬ: макаем в жидкий «Камамбер» кусочки мякиша, вырезанного из ковриги, под конец ломаем наш хлеб и съедаем его полностью.

Шпинат в сливочном соусе с яйцом

НАДО (на 2 порции): килограмм шпината (свежего или замороженного) · 100 г сливочного масла · 1 луковица · 60 г муки · 2 стакана густых сливок · 2 стакана молока · соль · четверть ч. ложки мускатного ореха · 2 яйца · 2 небольших круглых ржаных хлеба · 2 пластинки моцареллы.

ГОТОВИМ: