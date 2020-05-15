«Чувствую себя настоящим творцом на кухне!»: Ольга Кабо поделилась рецептом печени

Актриса Ольга Кабо поделилась с подписчиками в Instagram изысканным рецептом, ставшим результатом ее кулинарных изысканий. 52-летняя заслуженная артистка РФ предлагает приготовить печень в гранатовом соусе.
«Чувствую себя настоящим творцом на кухне! В процессе приготовления блюд отвлекаюсь от проблем и грустных мыслей… Для меня, главное, знать, это моя кулинария кому-то нужна, и кто-то будет довольно уплетать необыкновенную мою вкуснотищу», — пишет Ольга.
А вот и рецепт.
На одной сковородке нужно слегка обжарить печень, на другой — репчатый лук (до мягкости). Затем смешать их и пожарить вместе, помешивая. Добавляем гранатовый сок, накрываем крышкой и оставляем томиться еще 5–7 минут. Когда печень приготовится, добавляем специи по вкусу. На стол можно подать, украсив зеленью и зернами граната.
Приятного аппетита!