«Чувствую себя настоящим творцом на кухне!»: Ольга Кабо поделилась рецептом печени

Актриса призналась, что процесс приготовления блюд отвлекает ее от грустных мыслей.

Актриса Ольга Кабо поделилась с подписчиками в Instagram изысканным рецептом, ставшим результатом ее кулинарных изысканий. 52-летняя заслуженная артистка РФ предлагает приготовить печень в гранатовом соусе.

«Чувствую себя настоящим творцом на кухне! В процессе приготовления блюд отвлекаюсь от проблем и грустных мыслей… Для меня, главное, знать, это моя кулинария кому-то нужна, и кто-то будет довольно уплетать необыкновенную мою вкуснотищу», — пишет Ольга.

А вот и рецепт.

На одной сковородке нужно слегка обжарить печень, на другой — репчатый лук (до мягкости). Затем смешать их и пожарить вместе, помешивая. Добавляем гранатовый сок, накрываем крышкой и оставляем томиться еще 5–7 минут. Когда печень приготовится, добавляем специи по вкусу. На стол можно подать, украсив зеленью и зернами граната.

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Приятного аппетита!