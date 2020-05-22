Гавайская экзотика и грузинские традиции: 3 необычных рецепта от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Даже обычные блюда могут заиграть новыми красками, если проявить немного фантазии и добавить необычных ингредиентов.

Шеф-повар и телеведущий передачи «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андрей Бова поможет превратить готовку праздник, а повседневный ужин – в роскошный пир.

Рис по-гавайски с курицей и ананасами

Рис-200гр.

Куриное бедро-200гр. (без кости)

Болгарский перец-1 шт.

Ананасы консервированные-150гр.

Горошек зеленый (зам.)-100гр.

Кукуруза зерно (зам.)-100гр.

Сливочное масло-30гр.

Лимон-1шт.

Мята сухая-3гр.

Паприка-3гр.

Приготовление:

Курицу нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле на сковородке. Добавляем нарезанный болгарский перец, консервированный ананас, горошек, кукурузу, обжариваем все вместе.

В сковороду к курице и овощам добавляем сливочное масло. Ставим на огонь поменьше, как только масло растает, добавляем специи: сок и цедру лимона, сухую мяту и паприку. Все хорошенько перемешиваем.

В конце добавляем заранее сваренный в соленой воде до полной готовности рис. Все перемешиваем. Тушим 3-5 минут и выкладываем на тарелку. Подавать со свежей кинзой.

Открытый пирог из слоеного теста с картофелем и охотничьими колбасками

Слоеное тесто (бездрожжевое)-200 гр.

Картофельное пюре-200гр.

Сыр творожный-150гр.

Маринованные огурцы-100гр.

Помидоры черри-100гр.

Сыр «Сулугуни»-100гр.

Приготовление:

Раскатываем слоеное бездрожжевое тесто и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем вилкой в тесте дырочки. На тесто намазываем толстым слоем творожный сыр, а сверху выкладываем заранее приготовленное остывшее картофельное пюре.

Сверху покрываем сыром «Сулугуни», натертом на крупной терке. Далее добавляем охотничьи колбаски, маринованные огурцы, помидоры черри. Засыпаем оставшимся сыром «Сулугуни». Ставим все в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Пирог готов!

Цыпленок Тапака с салатом из кинзы, лука и граната

Цыпленок-1 шт. (1 кг.)

Красный лук-100гр.

Кинза-10гр.

Чеснок-10гр.

Гранат-1шт.

Аджика-50гр.

Хмели сунели-3гр.

Зира молотая-3гр.

Масло растительное-100гр.

Приготовление:

Тушку цыпленка промыть, разрезать по грудине и раскрыть «бабочкой». Натираем солью, перцем и приправой хмели-сунели и молотой зирой.

Добавляем столовую ложку аджики. Хорошенько все втираем в цыпленка. Сковороду раскаляем с большим количеством растительного масла. Цыпленка перекладываем на сковороду. Жарим под прессом – накрываем крышкой или противнем и ставим на гнет. В качестве гнета подойдет кастрюля с водой. Обжариваем цыпленка по 7-10 минут с каждой стороны.

Пока он жарится, готовим салат. Режем тонкими полукольцами красный сладкий лук, добавляем крупно порезанную свежую кинзу, натертый на терке чеснок, зерна гранта, солим, перчим, все хорошенько перемешиваем. Дадим салату настоятся. Готового цыпленка выкладываем в тарелку, а сверху посыпаем салатом.

Приятного аппетита!