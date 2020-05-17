Звездные рецепты: у Брухуновой ленивый «Наполеон», Ковальчук игнорирует сахар, а Зара спокойно жарит шашлык

Говорят, что талантливый человек — талантлив во всем. Вот и российские звезды шоу-бизнеса не только выдающиеся певцы, музыканты, актеры и режиссеры, но и отличные кулинары. Кто бы мог подумать?

Журналисты Teleprogramma.pro продолжают вести еженедельную рубрику «Звездные рецепты». На этой неделе мы подобрали для вас блюда восточной и средиземноморской кухни, маринады для рыбы и десерты.

Звезды блюда готовят, а наш эксперт Светлана Морозова помогает читателям воспроизвести блюда дома на «бис».

Зара: готовит куриный шашлык

Певица Зара неустанно удивляет своих поклонников кулинарными способностями. Недавно, отмечая день рождения сына Дани, звезда сняла процесс приготовления куриного шашлыка в лаваше. Все смотрелось очень аппетитно, но сможем ли мы повторить это дома?

Вам понадобится:

Куриные крылышки

Репчатый лук

Лимон

Растительное масло

Хмели сунели

Куркума

Черный перец

Красный перец

Сушеный базилик

Соль

Способ приготовления:

Маринуем мясо около 2 часов. Готовим на углях около 20 минут. Следим, чтобы мясо не обуглилось. На гарнир печеные баклажаны, перцы и помидор.

Примечание от Светланы Морозовой:

Печеные на углях овощи можно подать как есть – с соусом или самостоятельно. А можно потратить 10 минут и приготовить аджапсандали.

Вам понадобится:

баклажаны

сладкий перец

горький перец

помидоры

кинза

петрушка

базилик

укроп

тархун

чеснок

лимонных сок

растительное масло

Способ приготовления:

Если вы нарубите печеные овощи (баклажаны, сладкий перец, горький перец и помидоры), сложите их в миску и заправите мелко нарезанной зеленью (кинза, петрушка, зеленый базилик, укроп, тархун), чесноком, смесью растительного масла с солью и лимонным соком, то получите самый вкусный гарнир к жареному мясу.

Татьяна Брухунова: испекла «Ленивый «Наполеон»

Жена Евгения Петросяна по праву заслуживает звание одной из лучших хозяек среди российских звезд. Татьяна регулярно делится с подписчиками лайфхаками для дома и рецептами оригинальных блюд.

В этот раз Брухунова испекла торт «Ленивый Наполеон». Татьяна отмечает, что затратила на приготовление десерта всего один час. Главное, чтобы было хорошее слоеное тесто и заварной крем, остальное дело фантазии.

Примечание от Светланы Морозовой:

Если ставить себе задачу сэкономить время, то можно сделать к «Ленивому Наполеону» не менее «ленивый» крем.

Вам понадобится:

сыр маскарпоне — 400 гр.

сахарная пудра — 250 гр.

ванильный сахар — 1 пакетик

Способ приготовления:

Если нет сыра маскарпоне, то используйте сыр «филадельфия». Вмешайте в мягкий сыр пудру и ваниль, взбейте миксером. Через 5 минут ваш крем готов.

Анна Нетребко: дала рецепт креветок с абрикосами

Анна Нетребно очень любит средиземноморскую кухню и не боится готовить сложные блюда. И на кухне оперная певица справляется не хуже, чем выступает на сцене.

Нетребко предложила своим подписчикам рецепт креветок с гороховым пюре и абрикосом.

Певица отмечает, что рецепт сложный лишь на первый взгляд. Анна советует креветки обжарить с чесноком на сливочном масле, так они сытнее получаются.

Интересное сочетание продуктов заинтересовало нашу редакцию и мы решили взять рецепт в еженедельную рубрику.

Примечание от Светланы Морозовой:

Сочетание вкусов – это абсолютно индивидуальное дело. Кто-то любит арбуз с круто подсоленным хлебом, а кто-то селедку с яблоками. Так почему бы и не горох с абрикосами?

Я бы только порекомендовала креветок (а еще лучше хвосты лангустинов) перед жаркой замариновать, чтобы добиться «карамельной» глазури.

Вам потребуется:

соевый соус

соус терияки

мед — 1 столовая ложка

кардамон

белый перец

Способ приготовления:

Для маринада соедините в кастрюле в равных пропорциях соевый соус, соус терияки, ложку меда, щепотку кардамона и белого перца. Нагрейте смесь и поместите в нее креветок. Пусть «отдохнут» в маринаде 30 минут. А уж потом можно их жарить по рецепту Анны Нетребко.

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Юлия Ковальчук: готовит сладости без сахара

Всем известно, что звездам приходится все время поддерживать себя в форме. Правильное питание, спорт и бесконечные диеты… Но даже им сладкого иногда хочется. Как же быть?

Певица Юлия Ковольчук приготовила два вида печенья без сахара. Первые — кокосовые со стевией, вторые — творожные с сухофруктами.

К сожалению, Юля не оставила пошаговый рецепт. О том вкусное ли вообще печенье без традиционного подсластителя разобралась Светлана Морозова.

Примечание от Светланы Морозовой:

Стевия (в порошке) используется так же, как сахар. Только нужно учитывать, что сладости в ней больше. Если готовите десерты со стевией, пробуйте тесто или крем.

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Мария Горбань: коптит речную рыбу

На изоляции Маша Горбань проводит время с семьей в загородном доме. Актриса отмечает, что уже научилась печь блины, чего раньше не умела. Но, вот на странице Марии появилось более сложное блюдо – копченая речная рыба.

Как готовила блюдо Мария не стала описывать, да и процесс возможно не такой сложный, чем то с чем подавать рыбу к столу. Совет дала наш контент-директор Светлана Морозова.

А может даже и вино посоветует?

Примечание от Светланы Морозовой:

Мария показала нам подкопченную дораду. Трудно по фото понять, как коптили рыбу, но я бы посоветовала есть ее с зеленым салатом (из огурцов и зелени), запивая легким белым вином, типа традиционного немецкого рислинга.

Задача гарнира и напитка – не помешать насладиться нежным вкусом копченой рыбки.