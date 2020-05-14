Просто и изысканно: Анна Нетребко дала рецепт гребешков в ракушке

Анна Нетребко поделилась очередным рецептом морепродуктов, на сей раз звезда научила своих подписчиков в Instagram готовить морские гребешки. Ранее она дала рецепт приготовления креветок с чесноком. Их она поджаривает в сливочном масле, а на гарнир подает гороховое пюре с кусочками персика.

Морские гребешки певица тоже предпочитает готовить в сливочном масле. Растопив его в толстостенной сковороде, она поджаривает в нем моллюсков с двух сторон.

Отдельно отваривает очень крупные макароны в форме ракушек. (Важно, чтобы они были чуть недоваренными – аль денте). Далее раскладывает их на противне по одной штучке, не массой. Внутрь каждой ракушки погружает по готовому гребешку. Каждого моллюска поливает соусом.

Его Анна готовит в отдельной кастрюльке из сливок, белого вина, лимона, соли, перца, желтка и небольшого количества муки. «Не забудьте карамелизированный лук», — советует она. Запекает гребешки с соусом в макаронах в духовке при 180 градусах около 10 минут.