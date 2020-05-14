«Пальчики оближешь!»: Канделаки научила готовить шаурму по-грузински без мяса

Тина Канделаки познакомила своих поклонников с легким летним блюдом, которое может стать как полноценным завтраком, так и обедом, и даже ужином. «Самое приятное — готовится оно максимально быстро!» — утверждает ведущая. На все уйдет каких-то пять минут.

Недавно актрисе исполнилось 32 года.

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Ингредиенты:

Сметана – 106 г,

Сыр (лучше сулугуни) – 100 г,

Перец сладкий – 20 г,

Листья базилика – 5 г,

Свежая зелень укропа – 5 г,

Тонкий лаваш – 70 г,

Листья салата – 40 г.

Приготовить чесночный соус, смешав сметану, зелень, чеснок и соль.

Лепешку тонко покрыть сметаной. Сверху посыпать его тертым сыром. На край выложить кусочки перца. Его можно заранее припустить в масле на хорошо разогретой сковородке.

Затем разложить листья салата и нарубленную зелень. Собрать все в рол, обрезав лишнее по краям ножом. Выложить на тарелку, чесночный соус подать отдельно.