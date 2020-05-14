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«Пальчики оближешь!»: Канделаки научила готовить шаурму по-грузински без мяса

Для лета это легкое блюдо особенно актуально.

«Пальчики оближешь!»: Канделаки научила готовить шаурму по-грузински без мяса
Тина Канделаки. Фото Global look press.

Тина Канделаки познакомила своих поклонников с легким летним блюдом, которое может стать как полноценным завтраком, так и обедом, и даже ужином. «Самое приятное — готовится оно максимально быстро!» — утверждает ведущая. На все уйдет каких-то пять минут.

Ингредиенты:

  • Сметана – 106 г,
  • Сыр (лучше сулугуни) – 100 г,
  • Перец сладкий – 20 г,
  • Листья базилика – 5 г,
  • Свежая зелень укропа – 5 г,
  • Тонкий лаваш – 70 г,
  • Листья салата – 40 г.

Приготовить чесночный соус, смешав сметану, зелень, чеснок и соль.

Лепешку тонко покрыть сметаной. Сверху посыпать его тертым сыром. На край выложить кусочки перца. Его можно заранее припустить в масле на хорошо разогретой сковородке.

Затем разложить листья салата и нарубленную зелень. Собрать все в рол, обрезав лишнее по краям ножом. Выложить на тарелку, чесночный соус подать отдельно.

«Пальчики оближешь!» — утверждает Канделаки.

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