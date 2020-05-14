Анна Нетребко предложила приготовить аппетитные креветки с чесноком

В качестве гарнира, по мнению звезды, к морепродуктам отлично подойдет гороховое пюре.

Анна Нетребко предложила оригинальный и в то же время очень простой рецепт приготовления креветок. Оперная певица поджаривает их 3–4 минуты на сливочном масле с чесноком. И подает с гороховым пюре.

Гарнир она готовит из сухих бобовых, которые варит на курином бульоне. «Недолго, как рис», — предупредила она. Готовый горох нужно размельчить в блендере до состояния пюре.

Подавать на стол креветки и горох нужно с кусочками свежего абрикоса (очищать от кожуры фрукты не надо). Блюдо украсить свежей зеленью.

Ранее мы писали о необычном образе, который примерила Анна Нетребко. Оперная дива запечатлелась в ярком платье из платочной ткани, вызвав восторг у своих поклонников.